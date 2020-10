Már el is kezdte a munkát Siménfalva új polgármestere

Nagy János polgármester és az önkormányzati képviselők többsége is letette a beiktatáshoz szükséges hivatali esküt hétfőn Siménfalván. A községvezető együttműködést, csapatmunkát kért a képviselőktől.

• Fotó: Barabás Ákos

Az egyik elsődleges feladata megvizsgálni, hogy kire, mit lehet rábízni, és kitől mit kell számonkérni a hivatalban – fejtette ki lapunknak Nagy János. Ezenkívül több megkezdett projekt van a községben, amelyeket folytatni kell, köztük olyanok, amelyeket jövőre be kell fejezni – ezek áttekintését, már egy hónapja elkezdte. Megemlítette

Hozzá is látott

Nagy János polgármester az eskütétel után kijelentette, csapatként gondol a képviselő-testületre, akikkel pártszínezettől függetlenül közösen szeretne dolgozni a község fejlődéséért. Külön számít ugyanakkor Péter Zoltán korábbi községvezető segítségére is, aki tanácsosként folytatja a munkát.

„Konkrétan már most benne vagyok a mélyvízben” – fogalmazott.

a földterületek tulajdonjogának kitisztázását is el kell kezdjék januárban.

Oklándon is alakuló ülés volt

Hétfőn a siménfalvival azonos időpontban az Oklánd községi képviselők is letették a hivatali esküt, akárcsak Godra Lehel polgármester. Ennek köszönhetően ott is elkezdődhetett az önkormányzati munka.