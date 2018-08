Már csak az irányított robbantás van hátra az elmúlt évtizedek legnagyobb Hargita megyei pirotechnikai műveletéből

Összesen 1053, első világháborús gyújtógránátot emeltek a felszínre a tűzszerészek Maroshévízen, ahol egy csatornahálózat-bővítési munkálat során bukkantak a föld alatti lőszerraktárra a munkások. A robbanószerkezeteket csütörtökön semmisítik meg – számol be az Agerpres hírügynökség.

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Dudu ezredes arról is tájékoztatta a hírügynökséget, hogy a gyújtógránátokat csütörtökön fogják megsemmisíteni egy Maroshévíz közelében fekvő területen. Az első világháborúból fennmaradt lőszerraktárat négy méteres mélységben találták meg a munkások, akik a csatornahálózat bővítéséhez végeztek ásásokat.

Czirják Károly maroshévízi helytörténész, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnöke a Székelyhon kérdésére elmondta: a volt bútorgyár 3-as kapujának közelében megtalált lőszerraktár igazi különlegesség a múltkutatók számára is.

Sejthető volt, hogy első világháborús robbanószerek is lehetnek a föld alatt, de az nem, hogy ilyen nagy mennyiségben. A második világháborúnak vannak inkább nyomai Maroshévízen: a felrobbantott bunkerek környékén találtak már robbanószereket, arról is van tudomásunk, hogy a vízesésnél egy egész szerelvény lőszer borult fel, melynek darabjait még az ötvenes években is hordták innen

– fogalmazott a helytörténész.

Czirják úgy érzékeli, az észak-hargitai város lakosságára nem jellemző a pánik a felszínre került bombák miatt, ám a környéken lakók nem érzik magukat biztonságban. A legérintettebb az az öt család, amely a felfedett raktár közvetlen közelében él, és napközben, amíg a tűzszerészek dolgoztak, el kellett hagyniuk otthonukat. Ugyanakkor a környékbeli tömbházak lakói is tartottak a robbanásveszélytől.