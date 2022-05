Már azoknak is mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk, akik bútorvásárlást terveznek

Jelentős árdrágulás történt a magyarországi bútorpiacon az elmúlt egy évben egy friss felmérés szerint, és ugyanez tapasztalható Székelyföldön is. Az okok között szerepel az alapanyagok és az energiahordozók árának növekedése mellett az orosz–ukrán háború is.

A bútorpiacon jegyzett áremelkedést vizsgálta friss felmérésében a magyarországi AndiaMédia csapata asztalosok, értékesítők és a bútorszakmában dolgozó szakemberek megkérdezésével. Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott eredményekből kiderült, a válaszadók többsége szerint 30-50 százalékos drágulás történt az elmúlt egy évben. Magyarországi tapasztalatok A felmérés során arra kérték az illetékeseket, hogy osszák meg, mekkora változást észlelnek a piacon az egy évvel ezelőtti árakhoz képest. Mivel a bútorpiac számos szegmensre bontható, a nagyon eltérő vélemények nem feltétlenül irrelevánsak. A felmérésben több tucat megkérdezett vett részt: voltak, akik szerint mindössze 10 százalékos volt a növekedés, mások szerint viszont 50, sőt, utóbbi választ adták a legtöbben (a résztvevők 34,6 százaléka). Horváth István, a kanape.net ügyvezetője szerint a bútorok drágulásának több oka is van. Mint részletezte, a legtöbb bútor Lengyelországban készül, általában azok is, amelyeket német importként reklámoznak, mert lehet, hogy Németországból hozzák be őket, de eredetileg Lengyelországban készültek. A lengyel gyártók ugyanakkor az alkatrészeket és alapanyagokat főleg Fehéroroszországból és Ukrajnából szerzik be.

Mind a fa, mind a fém alkatrészek sokkal drágábbak, mint korábban, nem beszélve a szivacsokról. A háború nagyon betett ennek a szegmensnek is. A dollár és euró elszámolás, a forint gyengülése és az általános infláció miatt pedig nálunk hatványozottabban jelentkeznek a drágulások. Ellátási zavartól azonban nem kell tartani

– fejtette ki a kutatásban Horváth István, akitől azt is megkérdezték, hogy miként tudják tartani a fogyasztóbarát árakat? A szakértő elmondása szerint azzal védekeznek, hogy eleve nagyobb raktárkészletet halmoztak fel, és ezt árusítják ki a háború alatt, amely remélik, hogy hamarosan véget ér. Székelyföldi helyzet A helyzet Székelyföldön is hasonló, a drágulást több illetékes is megerősítette érdeklődésünkre. Részletesebben a Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is jelen lévő Domus bútorüzlet vezetőjét, Farkas Kálmánt kérdeztük, aki szerint

a térségben is több mint 30 százalékos áremelkedés tapasztalható a korábbi év hasonló időszakához képest.