Már átköltöztek az új községházára a hivatali dolgozók Kányádban

Habár még nem fejeződött be teljesen az új polgármesteri hivatal építése Kányádon, a hivatali dolgozók máris beköltöztek az új épületbe, maguk mögött hagyva a korábbi romos székhelyet. Már csak a közművesítést kell befejezni az új létesítményben.

az épület beosztása és mérete sem praktikus, ami nem is csoda, hiszen eredetileg nem polgármesteri hivatalnak épült.

Először a tervek módosítására volt szükség, a polgármester ugyanis fontosnak tartotta, hogy ne bádoggal, hanem cseréppel födjék be az épületet, valamint, hogy csempével boríthassák a folyósokat és az előteret. Emiatt a belső ajtók és ablakok minőségéből engedtek.

A község vezetősége először szakértőket kért fel, hogy megvizsgálják, érdemes-e felújítani az intézmény korábbi székhelyét, ám hamar kiderült, hogy a költségek miatt is érdemesebb egy új épületbe fektetni.

Végül a fejlesztési minisztériumtól kérték a büdzséjük kiegészítését, amit meg is ítéltek számukra. Az említett változtatások miatt ugyanakkor több alkalommal is módosítani kellett a beruházás befejezésének határidejét.

Hátra van a közművesítés

Mostanra szinte teljesen befejeződött az új hivatal megépítése, ezért néhány hete be is költöztek oda az intézmény munkatársai – tudtuk meg György Sándor polgármestertől. Mint mondta, úgy kötöttek szerződést a kivitelezővel, hogy csak akkor történik meg a munka hivatalos átvétele, miután a közművekre is csatlakoztatták az épületet.