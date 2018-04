Már alig találni őstermelőt a csíkszeredai zöldségpiacon

A csíkszeredai zöldségpiac kinti asztalait bocsájtják licitre csütörtökön. Közel ötven standot a viszonteladóknak, nyolcvanat pedig az őstermelők számára biztosítanak. Hiába a sok bérbeadásra váró asztal, a kereskedők alig több mint a felét foglalják el. Az őstermelők közül is egyre kevesebben árulnak a piacon.

Tavasszal kiköltöznek az árusok a csarnokból. A kinti asztalokat is bérelniük kell • Fotó: Gecse Noémi

Mint megtudtuk, a viszonteladók számára 50 asztalt bocsátanak rendelkezésre, azonban eddig mindössze 30-at foglaltak el, és várhatóan a versenytárgyalást követően sem lesz ez másképp. A piacgondnok elmondása szerint egyetlen egy új viszonteladó érdeklődött a versenytárgyalás felől, ezt leszámítva többnyire a régebbről megszokott kereskedőktől vásárolhatnak a csíkiak. Őstermelők pedig már alig vannak a piacon, akik terményeiket árulják.

Még a tavalyhoz képest is kevesebben vannak már, például, akik retket szoktak árulni, azok is kevesebben jöttek a piacra

– jegyezte meg a piacgondnok. Hozzátette, megkérdezett több őstermelőt is, miért nem árulnak már a piacon, de többségük azt válaszolta, nincs ember, aki dolgozzon a földeken és közben áruljon is. A jogszabály szerint egyébként az őstermelőknek a asztalok legalább 40 százalékát kell biztosítani – ennek a feltételnek meg is felel a csíkszeredai zöldségpiac, hiszen 80 standot tartanak fel számukra.