Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Hat szekér trágyát hordott ki a ditrói bútorgyár közelében található területére pár hete, és készült, hogy elterítse a földre Kelemen Károly. Csakhogy nem volt amit, valaki ugyanis ellopta onnan.

Nem nagy kár, de mindenesetre nevetni való. Azért mondom ezt el, hogy más is mulasson ezen az eseten. Ki hallott még olyant, hogy trágyát lopjon valaki?

– veti fel a ditrói gazdálkodó.

Nem gyanakszik személyesen senkire, a nyomokból úgy látszik, nem Remete irányába, hanem vissza, Ditró felé vitték az érett istállótrágyát. A gazda hozzáteszi, az illető nyugodtan rakodhatott, a kijárási korlátozások miatt szinte senki nem jár a földeken sem, aki tetten érhette volna.

Kelemen Károly üzen más gazdáknak is, hogy azok is halljanak az esetről, és ebből okulva lehetőleg kihordáskor terítsék is el a trágyát, mert ha egy tolvaj akadt, más is tehet ilyent.

Az őt ért kár miatt nem aggódik, van még elég trágya a gazdaságában, és ha valakinek szüksége lenne rá, akkor ad is, csak kérje

– teszi hozzá. Felveti még: ha már a trágyát is lopják, mi lesz később, nyáron a földeken?