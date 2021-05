Már a következő naptól mehetnek iskolába, ahogy a fertőzési arány egy ezrelék alá csökken

A hivatalos adatok szerint hétfőtől már a diákok kilencven százaléka visszatérhetett az iskolapadokba, miután az ország legtöbb településén a fertőzöttek számának csökkenése nyomán zöld forgatókönyv léphet életbe. Székelyföld legnagyobb része is „be- vagy inkább kizöldült”, így valamennyi diák visszatérhet az iskolapadba.

A védőmaszk továbbra is kötelező a diákok számára. Szabadtéren is, amennyiben szünetben több diák találkozik • Fotó: Beliczay László

Országos szinten 654 település maradt hétfőtől a sárga forgatókönyv szerinti tanrendben, vagyis az ötödik, hatodik, hetedik, illetve a kilencedik, tizedik és tizenegyedik osztályos tanulók nem járnak be iskolába, hanem továbbra is online tanulnak. A sárga forgatókönyv szerinti települések iskoláiban még mindig

mintegy 330 ezer olyan tanuló van, aki egyelőre nem tud személyesen megjelenni a tanórákon.

Változott a szabály

Eddig az iskolai működésre vonatkozó forgatókönyveket az előző héten pénteken közölt fertőzöttségi adatok szerint határozták meg, ám

ezután lehetőség lesz arra, hogy a települések aktualizálják a működési forgatókönyvet már a következő naptól, ahogy a fertőzési arány az egy ezrelékes küszöbérték alá csökken.

Mindez a megyei tanfelügyelőség javaslata alapján történik a közegészségügyi igazgatóság engedélyével, és a vészhelyzeti bizottság határozatával. A döntés az oktatási és egészségügyi minisztérium közös határozata alapján született, és vasárnap este jelentette be Sorin Cîmpeanu oktatásügyi miniszter.

Székelyudvarhely még „sárga”

Marosvásárhely hétfőn még sárga forgatókönyv szerint kezdte meg az iskolát, hiszen a pénteki adatok szerint még egy fölött volt a fertőzöttség a városban. Hétfőn azonban már 0,8 ezrelék volt a koronavírussal fertőzött betegek száma, így keddtől már zöld forgatókönyv szerint járhatnak iskolába a diákok, azaz hosszú idő után valamennyi tanuló személyesen visszatérhet az iskolapadba – közölte a Maros megyei tanfelügyelőség sajtószóvivője, Irimie-Matei Camelia.

Csíkszereda 0,4 ezrelékes fertőzöttségi aránnyal szintén zöld forgatókönyv szerint fogadja a diákokat, Gyergyószentmiklóson, ahol mindössze 0,3 ezrelék a fertőzöttségi arány, minden diák mehet iskolába, Sepsiszentgyörgyön, ahol 0,92 ezrelék ez az arány, szintén a zöld forgatókönyv érvényes, akárcsak Kovásznán 0,36 ezrelékkel. Székelyudvarhelyen 1,59 ezrelék a fertőzöttségi arány, így sárga forgatókönyv szerint mennek a diákok iskolába, vagyis csak az óvodások, elemisek és végzősök járnak be személyesen a tanintézetekbe.

A Kovászna megyei Sepsibükszádon jelenleg 5,26 ezrelék a fertőzöttségi arány, itt is sárga forgatókönyv érvényes a tanintézetek esetében. A településen hétvégén 20 órától kijárási tilalom lép életbe, és a boltok is csak 18 óráig tarthatnak nyitva a helyi fertőzöttségi arány miatti korlátozásoknak megfelelően. Ugyanez érvényes a Hargita megyei Bélbor településen is, ahol 5,8 ezrelék a fertőzöttségi arány.

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem kutatói által kidolgozott online térkép hasznos lehet a diákok, szülők és tanárok számára, hiszen

naprakész fertőzöttségi adatok alapján mutatja az ország összes településén érvényben lévő korlátozásokat és oktatási forgatókönyveket.