Magyarországi nagyjátékfilmet forgatnak Gyergyószentmiklóson

Fotó: Kovács Béla Attila

Látjuk a szülők problémáit, azt is, hogy ők mennyire különbözők, látjuk a tanárok problémáit, és élesen a diákok gondjait. Mindenkinek megjelenik az emberi esendősége vagy a kiszolgáltatottsága” – részletezte Dimény Áron.

A film egy speciális konfliktust mutat be, és ezt a világot úgy ábrázolja, hogy szerintem mindenki azonosulni tud vele.

„Ez az iskolai történet nagyon felkavaró, emberi történetekkel, talán éppen ezért is különleges. Fontos, hogy ilyen filmek készüljenek. Mivel a probléma kiindulópontja egy iskola, mindannyiunkat érint valamilyen minőségünkben, hiszen jártunk iskolákba, szülők vagy tanárok vagyunk.

A film egyik szereplője Dimény Áron erdélyi magyar színművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja, aki már több filmben is szerepelt.

A harminc gyergyószentmiklósi forgatási nap alatt folyamatosan keresik a statisztákat, nagyon sok helyi is megjelenik a történetben, vannak, akiknek néhány mondatuk is van. „Nagyon örültünk neki, hogy szívesen jönnek, tanárok is vállaltak szerepet, a diákok pedig nagyon lelkesek” – tette hozzá a rendező.

Dimény Áronnak egyébként nagyon tetszik a gimnázium épülete, hangulata, és mindenki nagyon kedvesen, pozitívan fogadta őket. „Nagyon otthonossá vált az iskola, hála érte az igazgató úrnak, és mindenkinek, aki segített.”

A forgatás a tervek szerint szeptember 3-án zárul Gyergyószentmiklóson, majd az utómunkálatokat követően 2022 tavaszára készül el a teljes film. Moldovai Katalin rendező tervei szerint szerveznek majd a helyieknek egy vetítést.