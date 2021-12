Magyarország bukaresti nagykövete volt a Szent Miklós Napok díszvendége

Zákonyi Botond nagykövet és Csergő Tibor polgármester gazdasági, kulturális kapcsolatokról és magyar állami pályázati lehetőségekről is beszélgetett • Fotó: Albert Eszter

„Amikor ünnepnapjaink vannak, azt nagy örömmel osztjuk meg másokkal. Mivel a jelenlegi járványhelyzet nem engedte meg, hogy Gyergyószentmiklós kilenc testvértelepülésének népes küldöttségét fogadjuk, így őket az idei ünnepünkön Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete képviselte, egyben ő volt a mostani ünnepségünk díszvendége is” – fogalmazott Csergő Tibor polgármester. Gyergyószentmiklós városvezetője a sajtó előtt is megköszönte, hogy Magyarország bukaresti nagykövete elfogadta a gyergyószentmiklósiak meghívását, és hangsúlyozta,

mindenki, aki a magyar külügy képviseletében látogat Gyergyószentmiklósra, érezze úgy, hogy hazajön hozzánk.

„Jó érzés volt itt lenni, hiszen az ünnepség előtt a polgármester elmondta, milyen nagyszabású rendezvénynek kellene most itt zajlania, hogy milyen sokan szoktak ide jönni Magyarországról és a testvértelepülésekről. Megtisztelve éreztem magam. Én Romániában, bukaresti magyar nagykövetként képviselem a magyar kormányt, de most egész konkrétan kilenc testvértelepülést és egy országot képviseltem. Most átéreztem itt, Gyergyószentmiklóson, hogy milyen egy másik országot képviselni, miközben úgy éreztem magam, mintha otthon lennék, hiszen olyan ügyekről és olyan hangnemben beszéltünk, és olyan bizalommal fordultunk egymáshoz, mintha otthon lennék” – foglalta össze gondolatait Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete.

A nagykövet és a városvezető első találkozóján gazdasági, kulturális kapcsolatokról is egyeztetett, azokról a magyar állami segítségekről, pályázati lehetőségekről, amelyek a régió fejlődését szolgálják. „Arra bátorítottam Csergő Tibor András polgármestert és a munkatársait is, legyenek innovatívok és találjanak ki még több lehetőséget, ötletet, amivel el lehet érni a támogatáspolitika megítélőinek a figyelmét és támogatását, és ez igaz Budapestre, de akár Bukarestre is, hiszen az RMDSZ kormányon van” – fogalmazott a nagykövet. Zákonyi Botond kitért a jövőre esedékes magyarországi országgyűlési választásokra is. Kihangsúlyozta: a kettős állampolgárság egyfajta lehetőséget, jogot, de ugyanakkor kötelezettséget is jelent,

arra biztatja a gyergyószéki, magyar állampolgársággal rendelkezőket, éljenek 2022 tavaszán a választáson való részvétel lehetőségével.