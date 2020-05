Magyarellenesség miatt megsokasodott a munka a Székely Figyelő Alapítványnál

Árus Zsolt. Nem győzik dokumentálni a magyarellenességet • Fotó: Gergely Imre

„Látva, hogy miként kezelik a különböző hatóságok a kormánytól lefele az úgynevezett járványhelyzetet, jó alkalom ez arra, hogy a román politikum úgy tegyen, ahogy általában szokott: előrántja a magyar kártyát és próbálja elterelni a figyelmet saját inkompetenciájáról. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon megszaporodtak a magyarellenes fellépések, provokációk. Kezdve az államelnöktől az utolsó miniszterig mindenki ezzel próbálja elterelni a figyelmet, hogy mennyire rosszul végzi a munkáját” – jelentette ki Árus Zsolt.

Annyira sok az ilyen esetek száma, hogy egyszerűen képtelenek az összeset feldolgozni, dokumentálni és fellépni ellenük

– mondta el.

A gyergyószentmiklósi civil jogvédő az elmúlt hetekben 32 panaszt nyújtott be a különböző hatóságokhoz magyarellenes megnyilvánulások miatt. Ezek jelentős része az Audiovizuális Tanácsnak volt címezve. „Kilenc panaszt tettünk a Digi24, Antena3, Realitate Plus, România TV és a B1 adók ellen, nagyobbrészt a Iohannis elnök április harmincadikai kirohanása után, s azért, mert a bepanaszolt adók nem voltak pártatlanok, maguk is uszítottak” – sorolta. Ilyen téren a prímet mostanában a Realitate Plus viszi, a kilencből négy panaszt ellenük tettek. Ott jellemzően úgy beszélnek magyarokról, magyar ügyekről, hogy nincsenek képviselve a magyarok, nem tudják elmondani álláspontjukat, a moderátorok nem végzik a dolgukat pártatlanul, nem próbálták arra rávenni a meghívottjaikat, hogy bizonyítsák is állításaikat – magyarázta Árus.

Panaszok sorozata

A Diszkriminációellenes Tanácshoz nyolc panaszt nyújtottak be február eleje óta. A Nép Ügyvédjénél is tettek egy panaszt a belügyminisztérium hozzáállása miatt. Tettek egy-egy büntető feljelentést Dan Tanasă és Mihai Târnoveanu ellen is uszításaik miatt és azért, mert internetes felületeiken az ezekre érkező és magyarok elleni erőszakra buzdító kommenteket nem törlik annak ellenére, hogy erre törvény kötelezné őket.

Az elmúlt két hónapban véglegesítettek hét, az Emberi Jogok Európai Bíróságához címzett panaszt, ezek többnyire tisztán közösségi ügyek, de köztük van a Tanasă egyesülete feloszlatásának az ügye is, ami gyökereiben oldana meg több pert, és amiben kétségtelenül tisztességtelen ítélet született – összegzett Árus.