Magyar történelem egy gyergyói család sorsában

Öt fia közül Tibor életútját követi a kiállítás, aki 1940-ben a magyar hadsereggel tér vissza szülővárosába, majd 1944 után újra Magyarországon élt. Amint a rendhagyó tárlatvezetésen Kaján Imre, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének korábbi elnöke (és aki személyesen is jól ismerte a más elismerései mellett az Ybl-díjjal is kitüntetett Vákár Tibor építészt) elmondta:

a trianoni férfiak útja bármilyen akadályokkal is volt tele, nem volt eredménytelen, mert a történelem viharában is meg tudtunk maradni magyarként erősen összekapaszkodva vihetjük tovább az ő örökségüket.

Az eseményen felszólalt Csapláros Andrea, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének elnöke, hangsúlyozta, a gyergyószentmiklósi múzeum hosszú utat tett meg, hogy megmutassák a tudást a vidék értékeit, csodáit. Szerinte bátor kockáztatás is ez, megmutatni nemcsak digitális formában, de hagyományos módon is azokat az értékeket amiket őrzünk.

Almássy Kornél, a Magyar Építészeti Múzeum igazgatójának beszédéből kiderült, hogy a Budapesti intézmény által őrzött Vákár Tibor építészeti hagyaték, amelyből most Gyergyószentmikóson is látható egy kis rész, Budapest újjáépítéséhez készült terveket, műemléki felméréseket is tartalmaz, de például a terveket is a Szent Korona elhelyezéséhez a budai királyi palotában.