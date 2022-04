Magyar szempontból különösen fontos a népszámlálás

Most zajlik az országos népszámlálás önkitöltős szakasza, amikor az érdekeltek otthonaikban tölthetik ki a nyomtatványokat online, de a településeken megnyitott munkapontokon szakemberek segítségét is kérhetik. Ez a szakasz május 15-ig tart, ezután a népszámláló biztosok otthonaikban keresik fel azokat, akik nem éltek az online vagy támogatott önkitöltés lehetőségével.

Kérjük azokat, akik ideiglenesen külföldön tartózkodnak, de most hazajönnek az ünnepekre, hogy töltsék ki ők is a kérdőíveket, segítsenek idős hozzátartozóiknak, hogy pontos és valós adatok kerüljenek be a rendszerbe.”

Hirdetés

„A népszámlálás az egyik legfontosabb leltár arra vonatkozóan, hogy merre tart Marosvásárhely. A cenzus eredménye alapozza meg a város fejlesztési stratégiáját, az infrastrukturális fejlesztésektől kezdődően a kulturális és sportstratégiáig” – hangsúlyozta Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester, aki szerint