Magyar óvodát hoznak létre Marosvásárhelyen, erre különítettek el pénzösszeget

Többek között a római katolikus óvoda létrehozásához szükséges eljárásokra és engedélyekre hagytak jóvá pénzösszegeket a hétfői rendkívüli marosvásárhelyi tanácsülésen, de a lakónegyedekben az utcák és járdák javítására is több pénzt szavaztak meg.

Rendkívüli tanácsülést tartottak hétfőn Marosvásárhelyen, ahol elsősorban a költségvetés kiegészítése volt a legfontosabb napirendi pont. Kisebb vita is kialakult, mert voltak olyan költségvetési tételek, amelyekről bár egyeztettek a szakbizottságokban, mégsem került be a határozattervezetbe, például az Unirea Gimnázium javítási munkálataira kért összeg.

De olyan tétel is volt, amelyet a jogi bizottságban kiszavaztak, mégis benne maradt a tervezetben, ilyen volt a tavaly elvégzett utcai szemételszállítási szolgáltatás egy részének kifizetésére szánt 500 ezer lej. Ez utóbbi azért problémás tétel, mert tavaly, bár nem volt érvényes szerződése a városnak a dévai céggel, mégis megbízást adtak neki takarításra, amit el is végzett, de nem lehetett kifizetni. Az ügy és a fizetési kérdések tisztázása a jogászok feladata, éppen ezért a tanácstagok nem akartak erre a célra a költségvetésbe pénzt elkülöníteni, mint ahogy végül ez nem is történt meg.

Több pénzt kapott az állatkert

Mint az RMDSZ-es tanácstagok frakcióvezetője, Frunda Csenge a Székelyhonnak elmondta, a kiegészítés során elsősorban olyan összegeket foglaltak bele a költségvetésbe, amelyekre szükség van ahhoz, hogy előkészítsék a katolikus óvoda létrehozását. Ugyanakkor megszavazták azt a bizottságot, amely a magyar óvoda létrejöttével foglalkozik, megteszi a szükséges lépéseket. Fontos tétel volt a Tudor, a Kárpátok sétánya és az Egyesülés negyedbe betervezett járda- és útjavításokra szánt összegek elfogadása is. Az állatkert is több pénzt kapott, hogy javításokat végezzenek az oroszlán- és tigrisketreceknél, fel tudják újítani a fűtésrendszert, és megfelelően el tudják látni a gondozott állatokat. A hétfői ülésen a tanácsosok jóváhagyták azon tömbházak jegyzékét is, amelyeket az Országos Helyreállítási Tervben (PNRR) előirányzott pénzekből fognak hőszigetelni.