Magyar jövőt építő alapkőletétel Nyárádszeredában

• Fotó: Haáz Vince

Az eseményen részt vevő Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár úgy fogalmazott, hogy „csodának lehetünk tanúi”, Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsa elnöke a jövőbe vetett bizalmat emelte ki, míg Tóth Sándor helyi polgármester arra hegyezte ki mondanivalóját, hogy

létjogosultsága van ennek a projektnek Nyárádszeredában, hiszen növekvőben a gyermekszaporulat.

Az alapkőletétel ünnepi eseménye szentmisével kezdődött a katolikus templomban, ahol Drócsa László plébános Noé történetét hozta fel követendő példának, aki, mint mondta, hallgatott az Úr szavára, és hiába nevették ki a környezetében és gúnyolták, mert ő megértette a jövő szavát és cselekedett.

Két éve a magyar kormány is a jövőre gondolt, amikor elindította a Kárpát-medencében az óvodaépítési programját.

Ebbe kapcsolódott be Nyárádszereda is, telket vásárolva, hogy óvodát létesítsen. A felépülő ház Márton Áron nevét viseli majd. Az új óvoda remélhetőleg serkentőleg hat a gyermekvállalásra is – fejezte ki reményét a plébános.