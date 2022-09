Magyar és román néptáncokat is tanulnak a táborozók

Mezőségi, bonchidai táncokkal gazdagíthatták tudásukat a harmincegy éve megalapított székelyudvarhelyi Gereben Néptáncegyüttes tagjai, akik Zeteváralján táboroznak. Az oktatók a tanítás mellett a tanulók életszemléletét is alakítják.

Tizenkettedik alkalommal táboroznak együtt Zeteváralján Székelyudvarhely legrégebbi néptáncegyüttesének, a Gerebennek a tagjai – fejtette ki lapunknak Laczkó György, a csapat vezetője. Mint mondta, az előrehozott iskolakezdés némileg keresztbe tett a terveiknek, így a megszokottnál rövidebb ideig, mindössze öt napig tart az esemény, amelynek a kezdési időpontját is előrébb kellett hozni. Utóbbi miatt többen nem tudtak részt venni a táborban, csak nyolcvan diák lehetett jelen.

Ezeket a táncokat még nem oktattuk soha a Gerebenben. Bonchidáról tudni kell, hogy szórványvidékről van szó, ahol magyarok, románok, romák és szászok is éltek, ami a néptáncok esetében is tetten érhető. Például a magyarok és a románok is vettek át egymástól bizonyos mozdulatokat