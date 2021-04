Magyar állami kitüntetést vett át Kelemen András egyetemi tanár és Buksa Éva Mária pedagógus, író

Tóth László főkonzul, Buksa Éva Mária és Kelemen András • Fotó: Haáz Vince

Kelemen András rövid köszönőbeszédében szerénységéről tett tanúságot: mint elmondta, egy közösségi erőfeszítés méltányolásaként tekint a díjra. „Saját pályafutásomat úgy tudnám összegezni, hogy felhalmoztam egy óriási adóssághalmazt, elsősorban a családommal, barátaimmal, munkatársaimmal és az egyetem jelenlegi vezetőségével szemben. Köszönöm a magyar köztársasági elnök úrnak a kitüntetést, illetve a miniszterelnök úrnak az előterjesztést, megpróbálok törleszteni az adósságokból, de ez lehetetlen” – fejtette ki meghatottan a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés tulajdonosa.

Dávid László, az egyetemi szenátus elnöke Kelemen Andrást méltató beszédében rávilágított, nyolc évvel ezelőtt, amikor elvállalta a dékáni feladatokat, hozott magával egy olyan szemléletmódot, ami egy igazi tanárra vall: tanítani csak úgy érdemes, hogy a diákok hasznosítsák is a tudást, és egy életre magukkal vigyék. „Nagy szükség van a szakmájára, hisz most áll át a világ a villamos gépjárművekre, és neki ez a szakmája, ő mégis félretette ezt, és elvállalta azt, hogy egy nem túl kedvező helyzetben ennek a karnak a dékánja legyen. A saját előmenetele elé helyezte a közösség érdekeit, és képes nem csak iskolafalakat építeni, de egyetemi közösséget is, hisz úgy nevelte a diákjait, hogy többen is sikeres egyetemi tanárok lettek” – mondta el kitüntetett kollégájáról Dávid László.