Magyar állami kitüntetésekkel ismerték el a közösségükért tevékenykedő személyiségek munkáját

Magas rangú elismeréseket adtak át Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán • Fotó: Pinti Attila

Életútjának meghatározó állomása volt a Maros Művészegyüttes, ahol 1990 augusztusától 2011-ben történt nyugdíjba vonulásáig dolgozott, de párhuzamosan megkezdte a Maros megyei falvakban való néptáncoktatást is. Nemcsak Erdélyben, hanem Európában és a Távol-Keleten is elismert néptáncoktató még ma is.

Ferencz Sándor Csaba karnagy, a nyárádszeredai Bocskai István Dalkar vezetője, a Nyárádszeredai Elméleti Líceum nyugalmazott zenetanára a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Laudációjában elhangzott, hogy 1941-ben született Gyergyócsomafalván.