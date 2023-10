Macska-egér harc: az adóhivatal és az adósok még az árverésen is taktikai versenyt folytatnak

Ha csak egy hónapot késik valaki a befizetésekkel, akkor felszólítást kap: a megadott határidő az elmaradt érték függvénye is. Kicsi, 100 lejes értéknél csak hat hónap után történik meg a bankszámla zárolása, ennél kisebb adósságnál pedig nem is biztos, hogy foglalkoznak a behajtással.

Magánlakásba amúgy is csak a rendőrség kíséretében lehet bemenni, és a magánszemélyek lefoglalható javait is a törvény szabályozza.

Inkább a nagy adósokkal foglalkoznak, akiknek még mindig több lehetőségük van, és ezekkel tudnak jó- vagy rosszhiszeműen is élni: kérhetnek adósságátütemezést, garanciával (ez foglalást is jelenthet) vagy anélkül. Vannak olyanok is, akik ilyen esetben újabb céget hoznak létre, mások nevére, de sokszor az adóhivatal is rájön, hogy ugyanarról a személyről van szó, és éberebben figyeli az új cég pénzügyeit.