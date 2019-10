Macalik Ernő: jobbak azok a gyógynövények, amiket saját kezűleg szedünk

Az Erdélyben is szedhető gyógynövényekről és hatásukról, felhasználási módjukról tartott előadást Macalik Ernő biológus a marosszentgyörgyi magyar közösség ünnepén, szombaton délután. Elismerte: vannak olyan esetek, amikor a gyógynövények ereje nem elegendő és szintetikus gyógyszerekhez kell folyamodni, vagy ezeket együtt kell használni.

Sokan voltak kíváncsiak a hasznos tudnivalókra • Fotó: Gálna Zoltán

A 75 éves biológus érdekfeszítő, másfél órás előadást tartott, amelyben többször kihangsúlyozta, hogy

ismét nagyon népszerűek a gyógynövények.

Ennek az egyik oka, hogy kiderült, hogy a szintetikus gyógyszernek sok mellékhatása van, s a gyógyszeripar elsősorban a nyereségre hajt, és nem az emberek egészségét tartja sem előtt.

De felkapottak a gyógynövények azért is, mert egyre többen rájönnek, orvosok közül is, hogy a sokrétű növényekkel sok mindent gyógyítani lehet és remek kiegészítői lehetnek a gyógyszereknek is.

Az előadó példaként említette, hogy Svájcban vannak olyan orvosok, akik a receptre a gyógyszer után az ajánlott gyógynövényeket is felírják.

HIRDETÉS

Macalik Ernő mindenkit arra biztatott, hogy hacsak teheti mindenki saját maga szedjen gyógynövényt, hiszen az üzletekben, bioboltokban található teák nem mindig megfelelőek. Mint mondta:

a gyógynövénynek a hatóanyaga aszerint változik, hogy mikor szedték le őket, milyen időben és hogyan szárították meg.

Megtudhattuk, hogy ipari körülmények között a gyógynövényeket nem a levegőn, félárnyékéban vagy a napon szárítják, hanem egy speciális gépsorba teszik amely nagyon forró levegőt fúj a növényekre. Macaliki Ernő szerint a növények ettől a gyorsított szárítástól, égetéstől elveszítik gyógyhatásukat nagy részét, ezért ajánlott, hogy inkább magunk szedjük le ezeket. Szó esett arról, hogy honnan érdemes gyógynövény szedni, s különösen Marosvásárhelyen és környékén, ahol nagyon szennyezi a levegőt a vegyipari kombinát. Macalik Ernő elmondta, hogy

a gyógynövényeket semmiképp nem szabad vasút mellől szedni és ha lehet kerülni kell a főutak mentét is.

Ami a leszedett gyógynövények megmosását illeti, Macalik Ernő szerint ha nagyon poros, akkor le lehet öblíteni őket tiszta vízzel, de nem ez nem feltétlenül szükséges. Ugyanakkor érdekes tényre is felhívta a hallgatóság figyelmét Macalik, miszerint a magas vérnyomás csökkentésében nagyon jó hatással bíró fagyöngyöt nem kellene a piacról vásárolni. A fagyöngy mintegy kilencven fán élősködik, s ezek közül különösen szereti az akácfát, de ennek a fának a törzse és levele mérgező, így az erről a fáról szedett fagyöngy használata káros lehet az egészségre. De mivel

az akácfákon található a legtöbb fagyöngy, könnyen elképzelhető, hogy a piaci árusok onnan szedik le, így ezek fogyasztását kerülni kellene.