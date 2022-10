Lurkó fesztivál és kamaratermi bemutató Csíkszeredában

Új kamaratermi előadással készül a Csíki Játékszín, Donald Margulies Pillanatfelvétel című darabját október 28-án mutatják be. Ugyanakkor, folytatódik a Lurkó program, november elején a gyereket, családokat várják a színházba.

Orbók Áron, a fesztivál főszervezője elmondta, erdélyi kőszínházak gyerekelőadásait hívták el, és megpróbáltak olyan produkciókat összeválogatni, amelyek a saját színházaikban kiemelkedőek. „A szombati programot próbáltuk úgy összesűríteni, hogy délelőtt 11 órától délután 6 óráig akár folyamatosan is itt lehetnek a gyerekek vagy az egész család. Ezt azért tartottuk fontosnak, hogy

Szombaton tehát egész nap programokkal várjuk, előadásokkal, az előtérben is, a nagyszínpadon is, az alkotóteremben is”.

Veress Albert igazgató érdekességképp kiemelte, hogy az előcsarnokban egy gyerekeknek készült rádiójátékot is meg lehet hallgatni, amelyet az M Stúdió készített. Mint mondta, ilyen műfaj még nem szerepelt a Csíki Játékszín épületében. Ugyancsak szombaton a Tekergők zenekar gyerekkoncertjére is várják a közönséget 17 órától. Az előadásokra a belépő egységesen tíz lejbe kerül. Szilágyi Nóra közönségszervező hangsúlyozta, a nagytermi előadásokra iskolai csoportokat is tudnak még fogadni. A teljes program hamarosan a lurko.ro oldalon lesz elérhető.