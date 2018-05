Lovasterápiás program tanulási zavarral, fejlődési nehézségekkel küzdő gyerekeknek

• Fotó: Salvator Alapítvány

Ló és ember barátsága csodákra képes – bizonyosodott be már nagyon sok esetben a Salvator Alapítvány által tartott terápiás foglalkozásokon, amelyeket krónikus betegséggel, testi-szellemi fogyatékkal élő, illetve tanulási zavarokkal küzdő gyerekek számára tartanak. A látványos sikerek lendületet adnak a folytatáshoz, így az alapítvány idén sem hagyja ki a fejlesztőprogramjait, és akárcsak eddig, pályázati támogatások révén most is ingyenesen kínálja fel a lehetőségeket.

A sérült, fogyatékkal vagy krónikus betegséggel élők számára már meghirdették a foglalkozást, tudatják, hamarosan indul a Patás Barát elnevezésű program is, amire fejlődési elakadásokat mutató vagy tanulási zavarral küzdő gyerekeket várnak.

Szemmel látható a változás

Amint azt Gáll Katalin pszichológus, lovasterapeuta lapunknak kifejtette, gyakori manapság a tanulási zavar, nagyon sok gyerek esetében diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia nehezíti a tanulást. Elakadást okozhat ugyanakkor egy műtét, a családi állapot, valamilyen veszteség, gyász, vagy más lelki teher, és sok esetben a nagy tananyagmennyiség is, amivel nem mindenki képes megbirkózni.

Ha a tanulásban elakad a gyermek, és nem tudja felvenni ismét a ritmust, kialakulhat benne a képtelenség érzése, hozzá nem értőnek könyveli el magát, sok helyzetben nem lesz sikerélménye

– fejtette ki a szakember. A terápiára térve elmagyarázta, a ló hátán kivitelezhetetlennek tűnő dolgokat végeznek el a gyerekek, ezáltal nő az önbizalmuk, kompetensnek fogják érezni magukat.