Lovas foglalkozásokkal fejlesztik a gyerekeket

A gyergyószentmiklósi Salvator Alapítvány több éve foglalkozik gyerekeket fejlesztő lovas terápiával, noha idén a járványhelyzet miatt a megszokottnál később kezdhették el a tevékenységüket. A fogyatékos vagy krónikus beteg gyermekek azonban ezen a nyáron is részt vehetnek a foglalkozásokon.

• Fotó: Barabás Orsolya

A Salvator Alapítvány lovaspályáján egymást váltják a gyermekek, hiszen a jelenlegi helyzetben egyszerre még szabadtéren sem találkozhatnak többen. Az előírásokat betartva a megszokottnál később, de elkezdték a lovas terápiás foglalkozásokat, hiszen nagy igény van ezekre.

Javában zajlik a Megtartó Lóerő elnevezésű program, amelyen 15 fogyatékossággal, illetve krónikus betegséggel élő 5–16 év közötti gyermek és fiatal vesz részt.

HIRDETÉS

Az előző évek tapasztalatai pozitívak, minden gyermeknél mérhető volt a fejlődés. Ez nem jelent csodákat, de sok család életében ezek a kis lépések is annak számítanak, így vannak visszatérők is, akik már évek óta részt vesznek a foglalkozásokon – hangsúlyozta Gáll Katalin pszichológus, a foglalkozások vezetője. Nem csak a gyergyói térség településeiről, hanem távolabbról, Farkaslakáról, Borszékről, Csíkszereda környékéről is járnak gyermekek a lovas terápiára. Mindenkivel a saját igénye, sérültsége szerint foglalkoznak. Vannak köztük, akiknél autizmust, mozgás- vagy érzékszervi betegséget, figyelmi zavart, idegrendszeri éretlenséget diagnosztizáltak.