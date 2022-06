Lóháton zarándokol Csíksomlyóra Potápi Árpád János

Ez a lovas zarándoklat nemcsak a székely-magyar lovashagyományok felelevenítése, hanem a nemzet összetartozásnak is egy szimbóluma. Amellett, hogy sportolunk, megjelenítjük a hagyományokat, a népviseletet, őseink kultúráját. Reméljük, hogy ez mindenkinek tetszik és velünk együtt érez, mintha ő is a nyeregben lenne

– fogalmazott az államtitkár. Rámutatott, a zarándoklatnak az is egy fontos része, hogy a magyarság imaüzeneteit is eljuttatják Csíksomlyóra. Magukkal viszik a diaszpórában élők magyarok – Kanadától Ausztráliáig, illetve Brazíliától a Skandináv térségekig –, valamint a Tolna megyei városok üzeneteit is. Útjuk során ugyanakkor másoktól is fogadják a fohászokat. „Reméljük, hogy így lélekben velünk lesznek azok is, akik személyesen nem tudnak eljutni a csíksomlyói búcsúra” – mondta. Hangsúlyozta,