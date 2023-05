Lóháton hozták a világ magyarságának imaüzeneteit

Megérkezett Csíksomlyóra a VI. Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklat, a lovasokat kisebb ünnepléssel fogadták a Hármashalom-oltárnál. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, aki idén is részt vett a lovas zarándoklaton, úgy fogalmazott, hogy számukra legfontosabb az, hogy kézzelfoghatóvá váljon a nemzeti összetartozás érzése, ne csak egy elvont fogalom, hanem valódi élmény legyen.

Megérkezett Csíksomlyóra a VI. Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklat, a lovasokat kisebb ünnepléssel fogadták a Hármashalom-oltárnál. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, aki idén is részt vett a lovas zarándoklaton, úgy fogalmazott, hogy számukra legfontosabb az, hogy kézzelfoghatóvá váljon a nemzeti összetartozás érzése, ne csak egy elvont fogalom, hanem valódi élmény legyen.

– mondta a polgármester, majd Márton Áron püspököt idézve úgy fogalmazott, hogy: ahogyan fontos a mindennapos munka, ugyanolyan fontos a közösségi élet is.

„A jeges eső sem állíthat meg minket” – írta korábbi Facebook-bejegyzésében Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős, aki gyergyószéki lovasok körében idén is csatlakozott a lovas zarándoklathoz a Gyergyószentmiklós-Csíksomlyó útvonalon. Csütörtökön indultak lóháton, és pénteken érkeztek meg a többi zarándokkal együtt.

Felemelő érzés látni azt, hogy sokan magukénak érzik a lovas kultúra, lovas hagyományok ápolását, magukénak érzik azt, hogy a gyerekeink, fiatalok is lóra üljenek, megtanuljanak lovagolni, és mindazokat a hagyományokat, amelyeket az őseink ránk hagytak, azt továbbadják gyermekeiknek, unokáiknak”

„Idén először csatlakoztak a zarándoklathoz a csángó lovasok. Reméljük azt, hogy egyre többen jönnek majd közülük is, emlékezve arra a történelmi jelenetre, amikor csángó fiatalok óvták meg Márton Áron mártírlelkű püspökünket utolsó bérmakörútján, 1949-ben. Azért is gondoltuk azt, hogy megkérjük a gyimesi lovasokat, hogy ők is tartsanak velünk,