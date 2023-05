Márton Áron neve alatt indultak el Csíksomlyóra a lovas zarándokok

A Maros megyeik már kedden, a háromszékiek szerdán vágtak a Csíksomlyóra vezető útnak. Idén pedig a gyimesek felől is érkeznek majd lovasok, azaz négy irányból érkezve találkoznak majd a célnál.

az egész Kárpát-medencéből de a diaszpórából is összegyűjtött, szalagokra írt imaüzenetekkel eljuttassák Csíksomlyóra mindazok imáit, akik személyesen nem tudnak jelen lenni az eseményen.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár Márton Áron szavait idézve, miszerint „hitünk parancsa, hogy a templomon kívül, az életben is testvérek maradjunk, egymás sorsa iránt érdeklődjük és egymás terhét kölcsönös megértésében hordozzuk”, kifejtette, hogy

a zarándoklat mostantól a püspök nevét viseli, aki sorsában egymaga képviseli a székelység, de az egész elszakított magyarság sorsát is.

Visszautalt arra az eseményre is, amikor Márton Áron lóháton, csángó és székely fiatalok védőgyűrűjében érkezett Csíksomlyóra.

A gyergyószentmiklósi „pápaparknál” Bajkó Tibor szervező rámutatott, hogy a helyszín fejlesztésre vár, és úgy gondolja, hogy ezzel park a jelentősége is erősödött, a fejlesztési hajlandóság is növekedni fog ezáltal. Felszólalt még Csergő Tibor polgármester és Barti Tihamér, az RMDSZ Gyergyó területi szervezetének elnöke is.

Csergő kifejtette, hogy ez a zarándoklat nem kirándulás, nem kaland, hanem szakrális utazás.