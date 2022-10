Lezárult a közművesítés, az aszfaltburkolat helyreállításán dolgoznak Ditróban

Másfél millió eurós európai uniós finanszírozású beruházást zár most le Gyergyóditró. Befejezték az ivóvíz- és csatornahálózat kiépítését, a napokban az aszfaltozás történik meg ott, ahol az útburkolat felbontása szükséges volt.

Az elmúlt négy évben több mint 20 utcát aszfaltoztak le Gyergyóditróban, de ezzel párhuzamosan zajlott a víz- és csatornahálózat bővítése is, és mivel ezzel is elkészültek,

most az utómunka, a felásott utcarészek helyreállítása történik meg.

Ezzel együtt minden más úthibát is kijavítanak a falu utcáin – ismertette Puskás Elemér, a település polgármestere. A vízvezetés és csatornázás befejezése azt jelenti, hogy immár minden ditrói lakósnak lehetősége van rácsatlakoztatni a háztartását a rendszerre.

Amint a polgármester elmondta, a most kezdődött aszfaltozással nem csak a felásott útrészeket javítják ki, hanem minden más úthibát, kátyút is felszámolnak, amelyek az utakon keletkeztek valamilyen okból.

A munkálat első fázisaként a kivitelező 4-5 utcában készíti elő a terepet, megtörténik az aszfaltozás, majd további utcákban dolgoznak mindaddig, míg mindenütt be nem fejezik.

A polgármester egy, a Facebookon is közzétett videóban hívta fel a figyelmet minderre, kérve az autósokat, hogy amíg a helyreállítás zajlik, óvatosabban vezessenek.

A három év alatt elvégzett közművesítési munkálat lezárása után most egy újabb projektet készítenek elő a községházán, ennek célja, hogy a községhez tartozó Orotván is sor kerülhessen a csatornázásra. A 600 fős településen a vízhálózat már elkészült, ott is mindenkinek lehetősége van már a rácsatlakozásra.