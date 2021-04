Levegőminőséget mérő állomást helyeztek üzembe Csíkszeredában

Levegőminőség-mérő állomás üzemeltek be pénteken Csíkszeredában. A Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter projektjeként megvalósuló létesítmény avatásán Cseke Attila fejlesztési miniszter és Korodi Attila polgármester, valamint Szép Róbert, a környezetvédelmi minisztérium államtitkára is jelen voltak.

• Fotó: Tánczos Barna/Facebook

Az Európai Bizottság több rendben is kifogásolta a mérőállomások alacsony számát, és ezért kötelezettségszegési eljárással is fenyegette Romániát. Ezért is különösen fontos ennek az új levegőminőség-mérő állomásnak a beüzemelése – olvasható az eseményről szóló, szerkesztőségünknek is elküldött tájékoztatóban.

„A Környezetvédelmi Alap finanszírozásával jött létre ez az új levegőminőség-mérő állomás, amely az ózon (O3), a benzol (C6H6), a PM2,5 mennyiségét méri a levegőben, valamint alkalmas a szél irányának, sebességének, a hőmérsékletnek, a nedvességnek, a légnyomásnak, a Nap sugárzásának és a csapadék mennyiségének mérésére is” – magyarázta Szép Róbert államtitkár. Hozzátette: még egy Hargita megyei mérőállomás beüzemelése is tervben van.

A levegőminőség megfigyelési és ellenőrzési rendszer javítása nevű projekt keretében a POIM program finanszírozásával megvalósuló állomás munkálatait március 22-én fejezték be.

Ma Romániában 148 állomáson mérik a levegő minőségét. A levegőminőség megfigyelési országos hálózatot további 60 mérőállomással fogjuk bővíteni. Az új állomások több mint felét Bukarestben létesítjük.

Ez a hálózat 2009-es létrehozása óta a legnagyobb fejlesztés, amelynek költségvetése 3,17 millió euró, ebből 2,17 millió euró a Környezetvédelmi Alap, 1 millió euró pedig a POIM hozzájárulása.

A POIM továbbá kb. 15 millió eurónyi keretet biztosít az országos levegőminőségi előrejelzési rendszerrel kapcsolatos befektetésekre és a lakosság tájékoztatására, tudatosító kampányok lebonyolítására

– mutatott rá Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter a közlemény szerint.