Letették az új udvarhelyi óvodaépület alapkövét

A székelyudvarhelyi Ficánka Napköziotthon Csereháti Tagóvodájának ünnepélyes alapkőletételét tartották szombaton. Az eseményen többek között jelen volt Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, valamint Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője is.

Ehhez azonban nemcsak pénzre, hanem szoros együttműködésre is szükség volt, és a történelmi egyházakban, valamint a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségében (RMPSZ) nagyon jó partnerekre találtak – tette hozzá az államtitkár.

„Öröm részt venni ilyen eseményeken” – mondta felszólalásában Burus-Soklódi Botond, az RMPSZ elnöke, majd hozzátette, már 63 intézmény bővítésén vagy építésén lehettek partnerei a magyar kormánynak, és a program sikerét bizonyítja, hogy n

emcsak a szórványban, hanem a tömbmagyarságban is elérhető, és most Székelyudvarhely közösségéhez is eljutott.

A magyar nyelvű óvodai oktatás fontosságát hangsúlyozta beszédében Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere. Elmondta: olyan létesítmény alapköveit tették le, amely „hozzájárul ahhoz, hogy gyerekeink kiegyensúlyozott felnőttekké válhassanak”.