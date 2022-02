Lesz mire költeni a tavalyról megmaradt 28 millió lejt Marosvásárhelyen

A tizenkét hónap helyett hét hónapja volt tavaly Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának (is), hogy megvalósítsa a terveket, illetve elköltse a betervezett összegeket. A marosi megyeszékhelynek 28 millió leje maradt meg tavalyról, ennek elköltéséről is döntenek szerdán az önkormányzati képviselők.

Az akut parkolóhelyhiányra is megpróbálnak megoldást találni a tavalyról megmaradt pénzből. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A költségvetési többlet okáról Rigmányi Esztert, a városháza sajtószóvivőjét kérdeztük. Arra voltunk kíváncsiak, hogy miért nem tudták elkölteni a betervezett összegeket. A sajtószóvivő, Florin Crăciun gazdasági igazgatóra hivatkozva elmondta, hogy

azért maradt a 28 millió lejes többlet, mert nem volt idő a betervezett munkálatokat, terveket kivitelezni.

A költségvetést későn tudták elfogadni (miután elfogadták az államit, illetve a megyeit), így csak májusban kezdődött el a tervezés, illetve a munka. Sok tervnek, rendelésnek hosszú a kifutási ideje, így nem tudták elkölteni a költségvetésben szereplő összegeket. A törvény lehetővé teszi, hogy ezekkel idén rendelkezzenek. Azt, hogy mire költik, a képviselő-testület dönti el.

Ugyanazok a tervek

A marosvásárhelyi városháza honlapján szerepel a fejlesztések, beruházások jegyzéke, amelyeket a költségvetési többletből fognak megvalósítani – többnyire a tavaly sorra nem került tervek szerepelnek a listán.

A legnagyobb összeget a közterület-rendezési igazgatóság költhet majd el, valamivel több, mint 6 millió lejt, és elsősorban különböző megvalósíthatósági tanulmányokra és engedélyekre, itt szerepel többek között több emeletes parkolóház tanulmányának elkészítése.

Például a Kövesdombon a Csalhó, a Ion Buteanu utcában, a Dózsa György utcában a Prodcomplex mellett, a Tudor lakótelepen a Csendőrség közelében, de Páring, Hátszeg és Jövő utcákban is lesznek emeletes parkolóházak a tervek szerint. De a tavalyról megmaradt összegekből fogja a közterület-rendezési igazgatóság folytatni a már megkezdett munkálatokat is, például a Park szálloda háta mögé tervezett emeletes parkolóház terveinek elkészítését, de az Erdélyi Iskola szoborcsoport felállítását is.

Játszótereket fognak még az összegből átalakítani és a sétálóutcáknak kikiáltott Bolyai és Enescu utca átrendezésének is nekifognak.

Egymillió lejt költenének ingatlanvásárlásra, az majd később derül ki, hogy konkrétan miről is van szó.

Hulladékgazdálkodás és autóbuszok

A megmaradt összegekből valamivel több, mint 2 millió lejt fognak költeni a különböző kukák megvásárlására,

többek között 300 ezer lejt költenek újabb földalatti szeméttárolók létrehozására, de elkészítik a megvalósíthatósági tanulmányát a Határ utcába tervezett, nem lebomló hulladék tárolására alkalmas telephelynek is.

Hatmillió lejt költenek el a többletből a már megrendelt dízel autóbuszok megvásárlására. Mint ismert, ezekből 20 már megérkezett és hétfőtől használják is, a többi 21-et nyárig szállítják le. De több utca és járda felújítására, kibővítésére szóló tanulmány is elkészül a megmaradt összegből, sőt a már meglevő tanulmányokat kiegészítik, kibővítik.

Ha minden igaz, megrendelik és megvásárolják a tilosban parkolóautók elszállítására alkalmas utánfutós járművet is, erre 764 ezer lejt szánnak.

A városháza honlapján szereplő jegyzéket szerdán fogadják el az önkormányzati képviselők, amikor az idei költségvetést is tárgyalják és szavaznak is róla.