Lesz körforgalom Székelyszentléleken: kivitelezőt keres az útügyi igazgatóság

Mindemellett – ismerve a procedúra lehetséges buktatóit – nem szerette volna konkrét időponthoz kötni a körforgalom megépítésének befejezését.

Besegítettek

Tudott az előrelépésről Kovács Lehel farkaslaki polgármester is, aki most már bizakodó a körforgalom megépítését illetően. Emlékeztetett: évek óta szükség lenne erre a balesetek elkerülése érdekében, ezt pedig többször is jelezték az útügyi igazgatóságnak. Arra is kitért, hogy