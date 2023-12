Lesz-e új kultúrotthon Kányádon?

A helyi önkormányzat az Országos Befektetési Társaság (CNI) programjába szeretne bekerülni egy több mint 500 négyzetméter hasznos felülettel rendelkező, konyhával is ellátott új létesítmény megépítése érdekében. Ez esetben ugyanis

Nagy szükség van új kultúrotthonra Kányádon, hiszen a jelenleg használt épület meglehetősen kicsi, ugyanakkor más szempontból is előnytelen rendezvények megszervezésére – fejtette ki lapunknak korábban György Sándor, a község polgármestere.

A projekt részeként ráadásul a szükséges berendezéseket is külső forrásból vásárolhatnák meg.

A programban való részvétel előfeltétele, hogy a helyi önkormányzat területet biztosítson a beruházáshoz. Éppen ezért elbontottak egy több mint százéves omladozó épületet a községközpont Miklósfalva felőli kijáratánál. A polgármester tavaly még úgy becsülte, idén el is kezdődhet az építkezés, ám ez nem történt meg.

Ezt meg is tették, például napelemekkel üzemelő fűtésrendszert iktattak be, amely szélsőségesebb időjárási viszonyok esetén a legelőtakarítások során összegyűjtött pellettel is működik. Ezt követően az elbíráló bizottság szakemberei a projekt urbanisztikai bizonylatát kifogásolták a község vezetősége számára érthetetlen okokból.