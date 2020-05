Lesz autópálya, elkerülő út és vasútfejlesztés is – Marosvásárhelyen mindent megígért a miniszterelnök

Erőteljes fejlődés lesz Maros megyében a közúti és vasúti infrastruktúra terén, ha mindaz, amit a román kormányfő, Ludovic Orban szombaton Marosvásárhelyen megígért, meg is valósul. Villámlátogatásán a miniszterelnök Maros Megye Tanácsának elnökével, Péter Ferenccel és a megye prefektusával, Mara Togănellel a beruházásokról, tervekről egyeztetett.

• Fotó: Haáz Vince

A miniszterelnök elmondása szerint egyeztetett a megye vezetőségével, és jó hírként számol be arról, hogy több infrastrukturális beruházás is – szinte szó szerint – sínen van.

Ludovic Orban arról is beszélt, hogy az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank (BERD) kölcsönéből szeretnék elkészíteni a segesvári elkerülő utat. Azt is megígérte, hogy legkésőbb július 15-ig meglesz a kivitelezője Marosvásárhely elkerülő útjának, a Jedd–Nagyernye közötti szakasznak. A miniszterelnök továbbá elmondta, hogy a vasúti fejlesztések is folytatódnak Maros megyében: a Segesvár és a Brassó megyei Kaca közötti szakasz felújítására vonatkozó szerződést aláírták, és jövő héten, legkésőbb június elsejéig elkezdik a munkáltatokat. A Segesvár és a Szeben megyei Ecel közötti vasútvonalon végzett munkálatok jól haladnak, idén év végéig kész lesznek.