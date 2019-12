Lesz, aki elvégezze az útfelújítást Homoródkeményfalva és Homoródszentmárton között

Többéves huzavona után talált kivitelezőt Hargita Megye Tanácsa a 131A jelzésű megyei út Homoródkeményfalva és Homoródszentmárton közötti szakaszának felújítására. A korszerűsítés során nemcsak aszfaltoznak majd, hanem két betonhidat is újjáépítenek.

Jövő tavasszal kezdődik el a korszerűsítés • Fotó: Erdély Bálint Előd

Éppen ezért rendkívül örülnek, hogy végre sikerült lépni az ügyben, lejárt ugyanis a másodjára meghirdetett közbeszerzési eljárás, amelyen az ING Service Kft. nyújtotta be a legjobb ajánlatot a kivitelezésre.

Mindemellett a lakott területeken fedett sáncokat fognak kialakítani, korszerűsítik a kapubejáratokat és a mellékutcákban is végeznek javításokat. A vízelvezetést az út teljes szakaszán sáncokkal, illetve átereszekkel oldják meg.

Az aszfalt kötőrétegnek átlagosan öt centiméteresnek kell lennie, amelyet további négy centiméternyi kopóréteggel is beborítanak.

Betonhidakat is építenek

Két új betonhíd is épül majd, az egyik Homoródszentmártonban, a másik pedig Abásfalván.

A munkálatok részét képezi a forgalombiztonsági elemek elhelyezése is. A felújításnak jövő tavasszal fognak neki, és kedvező viszonyok között még abban az évben befejezhetik. „Hiszem, hogy ez a közel hét kilométeres útszakasz komoly szerepet tölt majd be a Homoród mente fejlődésében, hiszen gazdaságélénkítő hatása is van. Talán Székelyföld egyik legszebb útszakaszáról van szó a tervek alapján” – fogalmazott Borboly Csaba. Hozzátette, az elkövetkezőkben lakossági fórumokat fognak szervezni, amelyeken az érintettek elmondhatják a felújítással kapcsolatos meglátásaikat.