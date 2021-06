Lestrapált buszok, alacsony fizetések, japánsztrájk

• Fotó: Kozán István

Az alacsony bérek mellett a járműpark is megérett a cserére – ez is a tiltakozás egyik pontja. Veres Sz. János ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy több mint három éve zajlik egyfajta előkészítés 23 busz beszerzésére, amit 2023-ig mindenképp meg kell oldani, ellenkező esetben elúszik az egyik megnyert európai uniós nagyberuházás (egyébként ennek részeként a cég által üzemeltetett buszpályaudvart is újjáépítik, helyet biztosítva az új buszoknak is).

„Addig is néhány buszt próbálunk haszonbérbe venni. A haszonbér azonban nem olyan egyszerű, ahogy elsőre gondolnák.

Csíkszeredában ugyanis 8–10 méter hosszú buszokra van szükség a szűk körforgalmak és a volt Postabank előtti »szöktetők« miatt, ahol a hosszabb tengelytávú buszok azonnal felakadnak.

A legtöbb cég úgy hozna be ilyen buszokat az országba, hogy azokat nem haszonbérbe, hanem eladásra kínálja, ez azonban nem jó nekünk. Tíz méter körüliek talán kerülnének, most is van 4 ilyen járművünk. A kisebb Mercedes Sprinter buszaink egyenként legalább 700 ezer kilométer futottak” – magyarázza.

Mint megtudtuk, jegydrágításban nem gondolkodnak, a jegyárváltozást egyébként is az önkormányzatnak kell kérvényeznie és a testületnek kell rábólintania. „Az utasok tűréshatárait mindenképp figyelembe kell venni.” Egyébként, ha a buszon vásárolnak jegyet, egy út 4 lejbe kerül, ám ha előre megveszi vagy a buszon csomagban vesz jegyeket az utas, akkor 5 lejes jegy is van, ami két útra jogosít fel. Ezzel is azt szorgalmazzák, hogy a buszsofőrök ne a jegyadással töltsék az idejüket.

Használhatatlan buszmegállók

A sofőrök munkáját az is nehezíti, hogy Csíkszereda központjában gyakorlatilag nem tudják használni a buszmegállókat, hiszen azokat rendszeresen elfoglalják az autók, így az úttesten kell letenniük és felvenniük az utasokat, így azonban forgalmi dugók alakulnak ki. „Ne is mondja” – summázza ezzel kapcsolatban Veres Sz. János, aki az évek óta hangoztatott majdani helyi rendőrségben látja a megoldást.

Az állami rendőrség időnként megbírságolja ugyan a buszmegállókat elfoglaló autósokat, ám rögtön újra betelnek a megállók, ahogy elhagyja a helyszínt a hatóság.

Az igazgató tapasztalata szerint csak a városközpontban foglalják el az autósok a buszmegállókat, máshol, a lakótelepeken nincs ilyen gondjuk.