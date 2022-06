Leromlott állapotú zöldövezeteket raknak rendbe Gyergyószentmiklóson

Sőt arra is volt példa nemegyszer, hogy autóval is áthajtottak a fák között. Ennek következtében ott a fű eltűnt, kipusztult.

A most állított vasoszlopokat is megpróbálták ismeretlenek kirántani a helyükből. „Vannak rossz beidegződések, de ezeknek lassan meg kell változniuk. Azt akarjuk, hogy szép környezetet teremtsünk, ahol mindenki jól érzi magát” – összegezte a lényeget Musulin.

Vannak ugyan rongálások, de a többség örül a kezdeményezésnek, és sokan támogatják is őket. A facsemetéket, virágládákat és hasonlókat támogatásokból, illetve saját zsebükből fizetik ki, akárcsak a kultúrház mellé szánt padokat is. Támogatásokat továbbra is szívesen fogadnak ehhez, akár facsemetét vagy egy-egy zsák cementet, de nagyobb köveket is, amikkel a járda menti zöld sávokra való parkolást akadályozzák meg.

Amikor egy újabb zöld tér rendbetétele következik, mindig értesítik erről a városházát, és beszerzett engedéllyel végzik a közterületeken az önkéntes munkát. Mivel minderről „papírjuk” van, így feljelentést is tehetnek, ha rongálást tapasztalnak.