Lemondott Kozma Mónika a vásárhelyi tanácsosi listavezetői helyéről

Korábban Kozma Mónika, Péter Ferenc kabinetfőnöke volt. Elválnak útjaik? • Fotó: Haáz Vince

A ProEconomica Alapítvány elnöke, akit a nemrég visszaállított marosvásárhelyi RMDSZ választmányi elnöke és tanácsosi listavezetői is volt, a Székelyhonnak elmondta:

úgy érezte, hogy nem jó irányban haladnak a folyamatok, az elmúlt időszakban hozott döntésekkel nem tud azonosulni.

„Amikor gyorsan össze kellett hívni a vásárhelyi választmányt, az egy jó hangulatú találkozó volt, ahol egy kompromisszumos tanácsosi listát sikerült felállítani. Aztán jött a TÁT (Területi Állandó Tanács) és ezt felülírta. Amennyiben egyeztetés nyomán és jól előkészített lista lett volna, nem kellett volna, harmadikként Kolozsváron, az elnökség döntsön erről. Ezt órási hibának látom, hiszen

a vásárhelyi listáról Marosvásárhelyen kellett volna dönteni.

Az elmúlt négy évben egy új csapat vette át a Maros megyét, s arra vállalkoztak, hogy csapatként dolgoznak, ez nem sikerült nekik. Egyértelműen megfogalmaztam a megyei elnöknek rosszallásomat az egyeztetések hiányában hozott döntések miatt.

Azt éreztem, hogy nemkívánatos ember vagyok és ezért nem ragaszkodom egy pozícióhoz. Szívesen fogok dolgozni a kampányban és továbbra is felajánlom szakmai hozzáértésemet a szövetség vezetőinek. Továbbra is hiszek a párbeszédben, a tisztességes magatartásban, a megtervezett és elvégzett munkában

– hangoztatta Kozma Mónika, aki pénteken nyújtotta be írásos lemondását, de azelőtt telefonon értesítette erről Péter Ferencet, a Maros megyei tanács elnökét.

Mint korábban beszámoltunk róla a június végén, egy évvel a tömeges felfüggesztések után az RMDSZ szabályzatfelügyelő bizottsága elfogadta annak a néhány marosvásárhelyi politikusnak az óvását, akik a szövetség helyi választmányának és vezetői testületének a felfüggesztését kifogásolták.

A szabályzatfelügyelő testület jogerős döntése alapján ismét működhet a marosvásárhelyi szervezet.

A marosvásárhelyi választmányi ülésen elfogadott első tanácsosi listára Kozma Mónika, Kali István, Portik Vilmos, Tamási Zsolt, Kakassy Blanka, Magyary Előd, Frunda Csenge, ifj. Jakab István, Iszlai Tamás és Csíki Zsolt került fel. A TÁT azonban jelentősen átírta ezt a listát, többek között kikerült róla Kali István, Vass Levente kabinetfőnöke, a marosvásárhelyi RMDSZ volt ügyvezető elnöke és Magyary Előd, aki jelenleg is helyi tanácsos. A harmadik és akkor véglegesnek mondott listát Kolozsváron az RMDSZ Szövetségi Elnöksége állította össze, s lemaradt róla Csiki Zsolt, jelenlegi frakcióvezető is. A szerkesztőségünkhöz akkor elküldött lista csupán tíz nevet tartalmaz, ahány tanácsosa jelenleg is van az RMDSZ-nek a vásárhelyi tanácsban. Kovács Leventétől, a Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnökétől megtudtuk, hogy a 11. a listán, aki most egyet előre lép Szabó Árpád Közgazdász, egyetemi tanár.