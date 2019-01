Lemondott Etéd kinevezett polgármestere

Archív • Fotó: Barabás Ákos

Konkrétumok említése nélkül mondott le Etéd község vezetéséről a feladattal ideiglenesen megbízott Nagy Endre, aki mindezt egy Facebook-bejegyzésben hozta nyilvánosságra. Mint írta, úgy érzi, ahelyett hogy segítenék a kis községek munkáját, inkább hátráltatják.

Az elmúlt nyolc hónapban, amikortól úgymond rám hárult a község vezetése, a tudásomhoz és a lehetőségekhez mérten végeztem

– fogalmaz közleményében Nagy Endre.

Nagy Endre lapunknak elmondta, nem csak a község vezetéséről, de az alpolgármesteri és önkormányzati képviselői tisztségéről is lemondott. Igazságtalannak érzi a törvénykezési rendszert, amelyben dolgoznia kellett – ez is befolyásolta a döntését. Rámutatott, mindemellett különösen sok felelősség hárult rá, hiszen a hivatal meglehetősen kevés személyzetével egy emberként kellett megfeleljen a polgármesteri és az alpolgármesteri minőségének is.



„Egyedül maradtam, mint vezető. Egy olyan helyzetbe kerültem, amikor választanom kellett a család és az egészségem, valamint a község vezetése között, én pedig a családom mellett döntöttem. Ez nem egy megfutamodás, hanem emberként kellett egy olyan döntést hozzak, amely nekem és a családomnak is megfelel” – fogalmazott lapunknak. Hozzátette, a hivatal alkalmazottjaként szeretné tovább folytatni a munkáját.

Nagy Endre május óta vezette a községet, miután a Hargita megyei prefektúra – a legfelsőbb bíróság határozatának eleget téve – megszüntette Szőcs László korábbi polgármester mandátumát. Szőcs Lászlót egy összeférhetetlenségi ügyben találták vétkesnek, amiért mandátuma idején – 2014-ig – tagja volt édesapja szalmakalap-készítéssel foglalkozó egyesületének. A volt tisztségviselő egyébként a mai napig nevetségesnek tartja a vádakat, hiszen a törvények értelmében kivizsgálást sem indítanak ellene, ha egy korlátolt felelősségű társaságnak (kft.) a tagja.