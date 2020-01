Lemondott a vadásztársaság az emberre támadó hidegkúti medve kilövéséről

Hiába folytattak megfigyeléseket az eset után, nem bukkant fel újra a vad • Fotó: Barabás Ákos

Nem kérelmez kilövési engedélyt a november 26-án Hidegkúton emberre támadó medvére a Hubertus Vadásztársaság. Az eset után megpróbáltak a nagyvad nyomára bukkanni, és akkor még szándékukban állt kilőni, ám beigazolódott a társaság fővadászának, Fazakas Attilának a sejtése:

a hideg idő beállta miatt a medve többé már nem bukkant fel.

A környéket napokig megfigyelés alatt tartották, ám mindhiába, nem jelent meg újra a nagyvad, amelynek a nyomát sem találták meg a helyszínen, ugyanis a medvetámadás idején ki volt száradva a talaj.

Ahhoz viszont, hogy kérelmezhessék a kilövési jóváhagyást, be kellett volna azonosítaniuk az emberre támadó példányt, dokumentálniuk kellett volna a mozgását, sőt fotókat is kellett volna készíteniük róla. Ezek hiányában azonban nem tudtak engedélyért folyamodni, és mára le is mondtak erről – tudtuk meg Fazakas Attilától.

Ebben az időszakban még akkor sem tudták volna teljesíteni a kilövést, ha megkapják a jóváhagyást, az ugyanis egy 60 napos időszakra szól, de télen ennyi idő alatt még medvét sem látnak

– mondta el a fővadász. Arra számít, hogy a nemrég módosított vadászati törvény előírásai értelmében tavasszal, több mint három év eltelte után ismét jóváhagyják a kilövési kvótákat a medvék esetében, így majd akkor kilőhetik a Hidegkúton emberre támadó medvét is.

A nagyvad november 26-án este támadt rá egy 28 éves férfira a Székelyandrásfalvához tartozó Hidegkúton. A férfi az esztenáról tért haza kutyáival, amikor kertjébe lépve megtámadta a vad és súlyosan megsebesítette a mellkasán, de megsérült a tüdeje is, valamint gyomortájékon, testének ágyéki részén és könyökén is többszöri zúzott sebeket szerzett. Sokkos állapotban vitte kórházba a mentő, a székelyudvarhelyi kórházból azonban még aznap este a csíkszeredaiba szállították tovább, ugyanis összetett sebészeti beavatkozást kellett elvégezni rajta. A megtámadott férfi feleségével és három kisgyerekével élt abban a házban, amelynek kertjében a támadás történt. Az eset után az áldozat felesége a gyerekekkel együtt átmenetileg hazaköltözött szülőfalujába, a szomszédos megyébe, ugyanis félt egyedül ott maradni – mondta el akkor portálunknak a község hidegkúti alpolgármestere, Ionică Șuteu.