Lelkes gyerekcsapat tenné ismertebbé a marosszentgyörgyi Máriaffi-kastélyt

Az idei Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket vetélkedőre első alkalommal nevezhettek be az 5-8. osztályosok is. A marosszentgyörgyi Szent György Gimnázium 6. C. osztályából hat tanuló alkotott egy csapatot, hogy a községközpont kastélyát, a Máriaffi-kastélyt örökbe fogadja.

A Máriaffi-kastélyban találkoztunk a csapat tagjaival, akik arról beszéltek a Székelyhonnak, hogy végre van egy olyan vetélkedő, ahol

kreativitásra és jó sok ötletre van szükség, illetve ahol változatosak a kihívások.

A Marosszentgyörgyi Máriaffi-kastély őrei nevet viselő csapat a múltat kutatva megtudta, hogy a Máriaffi család nevét legtöbbször helytelenül y-nal írják, még a Wikipédián is. Ezért a Wikipédia szerkesztőinek is szeretnék felhívni a figyelmét, hogy javítsák ki a nevet a helyes formájára.

Végre egy csapatban versenyezhet a hat barátnő Nagy Eszter, Magyarosi Kriszta Tamara, Szövérfi Dorottya, Varodi Dorottya Szófia, Manea Alexa Tamara és Vizi Boróka örömmel jelentkezett, ahogy elmondták:

boldogok voltak, hogy senki nem előzte meg őket és nem fogadta örökbe a Máriaffi-kastélyt.

A hatodik osztályos lányok a legjobb barátnők, ezért külön örültek a lehetőségnek, hogy végre együtt vehetnek részt, közös csapatban egy olyan vetélkedőn, amelyik teljesen eltér az eddigiektől, érdekes is és szórakoztató is, számtalan élményt kínál.

Irányítójuk Moldován Kovács Henrietta történelem szakos tanárnő, aki

kedd és csütörtök délutánonként találkozik a lelkes tanítványaival, hogy meghallgassa ötleteiket, segítse őket egy-egy feladat elvégzésében.

Ugyanakkor a csapat segítségére van Szász Bálint történész és Sófalvi Szabolcs polgármester is, akik a kastély múltjával és jelenével kapcsolatos tudnivalókról, érdekességekről számoltak be a diákoknak, illetve az ötleteik megvalósításában is jelentős támogatást nyújtanak.

A múlt és a jelen A polgármestertől megtudták, hogy a 19. században épült kastélyt a marosszentgyörgyi önkormányzat vásárolta meg, és mivel nagyon romos állapotban volt, azt felújíttatta. Mivel még nincs teljesen berendezve,

a csapat azon is ötletel, hogy milyen legyen a berendezés és hogyan használják minél sokoldalúbban a műemléképületet, úgy, hogy az a község lakóinak is, illetve az odalátogatóknak is vonzó, érdekes legyen.

Ahhoz, hogy jobban megismerjék az egykori főúri hajlékot, szeretnének minél több időt tölteni ott és hasznos tevékenységet folytatni, önkénteskedni, segítséget nyújtani amiben csak lehet.

Moldován Kovács Henrietta a Székelyhonnak elmondta, tanítványai folyamatosan járnak vetélkedőkre, versenyre jelentkeznek, sportolnak, tanulnak, mindezek mellett ezt is örömmel vállalták.

Annyira lelkesek, hogy az a felnőtteket is magával ragadja, szívesen segítek nekik, irányítom őket, meghallgatom az ötleteiket

– számolt be a tanárnő. Érdeklődésünkre, hogy a család mit szólt az új feladatvállaláshoz, valamennyien arról számoltak be, hogy támogatást, biztatást kapnak otthonról is, ötleteket, hogy mit csináljanak, hogy eredményesek legyenek. Mert a siker ott lebeg a szemük előtt, ők akarnak a legjobbak lenni, szeretnék megnyerni a díjat, az erdélyi körutat. Addig is, a polgármestertől ígéretet kaptak arra, hogy támogatja őket egy megmentett, felújított és berendezett kastély meglátogatásában. Rájuk van bízva, hogy kiválasszák, melyik legyen az.

Rajzpályázat, kétnyelvűség, reneszánsz tánc A vetélkedő első szakasza hamarosan lejár. A Facebook-oldalukon bemutatkoztak, valamint beszámoltak az eddigi tevékenységeikről. Voltak a temetőben, ahol meglátogatták a Máriaffi- és a Petki család síremlékét. Rajzversenyt hirdettek két kategóriában Az én kastélyom címmel, amelyre a 0-4. és az 5-8. osztályosok nevezhettek be. Már ez eredmény volt, hiszen

80 rajz érkezett be, amelynek az eredményhirdetését keddre tűzték ki.

Az iskolában egy reneszánsz tánc-flashmobra készülnek, azt követően díjazzák a rajzokat.

Mivel a vetélkedő zsűrije pontozza a kétnyelvűséget is és ők is fontosnak tartják, hogy tevékenységükről román iskolatársaik, ismerőseik is tudjanak, a bemutatkozó videójukat románul feliratozták, fotóikat pedig román nyelvű szöveggel is ellátták. Arra a kérdésünkre, hogy miért fontos számukra a Máriaffi-kastély bemutatása, úgy válaszoltak, hogy szeretnék minél ismertebbé tenni a műemléképületet, hogy a marosszentgyörgyiek is legyenek büszkék rá, de ugyanakkor jöjjenek azok is és nézzék meg, akik még nem jártak Marosszentgyörgyön.

