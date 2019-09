Lehetőség a felzárkózáshoz

Szemtanúi vagyunk egy olyan mértékű digitális technológiafejlődésnek és hasznosításnak, amely az egyén mindennapjait befolyásolja. Székelyföld számára a digitális technológia az a lehetőség, amely révén a hazai piacon, de akár a nemzetközi piacon is versenyképes régióvá nőheti ki magát. A Digitális Székelyföld Konferencia két főszervezőjét kérdeztük a péntektől vasárnapig Marosvásárhelyen zajló rendezvénysorozattal kapcsolatban. Mint megtudtuk, mesterséges intelligencia-bemutató is lesz élőben. Bihari Béla, az IT Plus Cluster elnöke, a Digitális Székelyföld Konferencia főszervezője és a Gnome Design vezetője, illetve Rácz Attila, az IT Plus Cluster alelnöke, a Digitális Székelyföld főszervezője és a Magic Solutions vezetője válaszolt kérdéseinkre.