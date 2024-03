Lehet szemetelni bátran, majd a gyerekek úgyis összeszedik

Nincs új a nap alatt: ezúttal is az iskolások szedik össze azt a szemetet, amit a felnőttek szétdobálnak. A gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakközépiskola diákjainak szemét szúrja a háztartási hulladék.

Korábban is mindig bekapcsolódott a Sövér Elek Szakközépiskola Gyergyóafalu önkormányzata által szervezett hulladékgyűjtési akciókba. Mostantól viszont 20 osztály vállalja fel, hogy egy-egy adott dűlőt „gyámságba” vesz, figyel rá.

Nem csak a szemetelés visszaszorítása, a környezet tisztán tartása a célja a nevelő jellegű kezdeményezésnek. A víz világnapján induló mozgalom keretében fotókkal dokumentált kis beszámolók is készülnek akár az ott megfigyelt állatokról, vagy más érdekességekről. Az év végén pedig minden osztály egy részletes összefoglalót is készít a terepszemlék tapasztalatairól. Mindezért pedig mind a 20 osztály pénzjutalomban részesül az önkormányzat részéről – ismertette Bege László alpolgármester.

A környezeti problémákat világszerte az ember okozza, és a mi szűkebb környezetünkben is így van ez. Az iskola szerepe, hogy ezen változtasson. A nevelés az egyetlen fegyverünk, hogy tegyünk a környezeti problémák okozása ellen

– fogalmazott Jakab-Bálint Márton iskolaigazgató. Ő egyébként arra számít, hogy az iskolások lelkesedése a szülőkre is hatással lesz, ők is be fognak kapcsolódni és besegítenek majd a gyerekeiknek ebbe a tevékenységbe.

A mozgalom során a gyerekek digitális készségeit is fejlesztik, az online jelentésekben koordinátapontok és időpont-megjelenítés is kell szerepeljen, így dokumentálva alaposan, hogy mi is történt a gyámságuk alá vett területen.