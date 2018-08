Lehet kulcs a lábtörlő alatt, csak ne nyissa az ajtót

Képünk illusztráció

Jobb, ha minél kevesebb ember tudja, hogy meddig nem lesznek otthon – szól az első számú tanács. A postaládában felgyűlt újságok hirdetik, hogy a gazda nincs otthon.

Legyen egy megbízható szomszéd, aki kiszedi a postaládából a leveleket, amíg mi nyaralunk.

Az udvaron szem előtt ne legyenek értékes tárgyak, az épületeket zárják be komolyabb lakattal. Az azonban még nem jelent teljes biztonságot, ha kevesen tudják, hogy nem tartózkodunk itthon, és ha zárva vannak az ajtók. A tolvajok így is próbálkozhatnak. Érdemes a modern, de megfizethető technikát is használni házunk biztonsága érdekében.

Pár száz lejért már egy vadkamerát is beszereltethetünk, elrejthetünk valahol az udvaron, amely a házat figyeli és nem függ az elektromos hálózattól. A modernebbek már élőben közvetítenek.

Mozgásérzékelős villanyégő vagy riasztó is elűzheti a besurranókat. Az ajtókra, belül még lehet tenni olyan kapcsolót is, amely az ajtónyitásra bekapcsol, rövid szöveges üzenetet (sms) küld. Ha vezetékes telefonunk van, halkítsuk le vagy kapcsoljuk ki. Időzítős kapcsolóval világítást lehet ki-be kapcsolni. Telefonon se szóljuk el magunkat, hogy most egy hétig nem leszünk otthon. mert lehet, hogy éppen ezért az információért hívnak fel egy ürüggyel.

Nyugodtan lehet cetlit hagyni az ajtóra feltűzve, hogy a kulcs a lábtörlő alatt van, jövök azonnal.

És igen, a kulcsot a lábtörlő alá be kell tenni. De mivel székelyek vagyunk, három kulcsot is tegyünk be. A lényeg, hogy egyik se nyissa az ajtót. Míg ott kínlódik a betörő a kulcsokkal, értékes perceket veszít, és az elrejtett mozgásérzékelő, kamera már jelez.

És még egy tanács:

F ontos hogy a közösségi oldalakon ne dicsekedjünk hogy éppen merre vagyunk, majd ha haza érkezünk, csak akkor kell megosztani a képeket. Na, ez a legnehezebb

– olvasható a polgárőrség illetékese, Lukács Géza felhívásában.