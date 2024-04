Lehet-e hatékony segítőnk a mesterséges intelligencia a mindennapokban?

Kell-e tartanunk a mesterséges intelligenciától? Beépülhet-e a mindennapjainkba, és ha igen tudjuk-e a hasznunkra fordítani? Ilyen és hasonló kérdések bizonyára mindenki fejében megfordultak már, aki kicsit is érdekelt a témában. Szakavatott személy segítségével tudunk meg egy kicsit többet a technológiáról, amely már most forradalmasítja az online világot (is).

– Minden technológiai változásnak – legyen az atomenergia felfedezése, a gőzgép, vagy akár a puskapor feltalálása, stb. – volt egy negatív hatása is. A mesterséges intelligencia használatának is vannak ilyen negatív jellegű felhasználási lehetőségei, gondolok itt mindenféle deepfake videókra, amelyek nagyon jó példák arra, hogy hogyan lehet rosszul használni. (A deepfake technikát képek, videók vagy akár hanganyagok készítésére használják, leggyakrabban híres, sokak által ismert emberekről hamis felvételek vagy álhírek készítéséhez, de előfordul, hogy csalás során alkalmazzák – szerk. megj.)

Balogh Petya (angyalbefektető, Cápa) fogalmazta meg nagyon közérthetően, hogy eddig az volt a paradigmánk, hogy gondolkodni nehéz és fizikai munkát végezni könnyű. Most hirtelen gondolkodni könnyűvé vált, ezért az olyan munkakörök, amelyekben sokat kell gondolkodni, veszélybe fognak kerülni. Viszont mint minden ipari forradalomkor, itt is az lesz, hogy

Emellett társadalmi szinten lesz még nagyon sok érdekesség. Meglátásom szerint érdekes társadalmi probléma lehet abból, hogy már létezik az a technológia, amelynek révén videót hozhatunk létre promptból, s noha most még nem elérhető, nagyon hamar azzá fog válni. Ha ezt a technológiát esetleg összekötjük az okos órákkal, amelyek a pulzust, a stressz-szintet és testhőmérsékletet is képesek mérni, akkor gyakorlatilag a néző hangulatának megfelelő videót (virtuális valóságot) tudunk generálni. Ha ezt összerakjuk a VR-szemüvegekkel, akkor ez a társadalom kevésbé művelt rétegeinél valószínűleg fog okozni érzékelési- és értékrendbeli problémákat – például: ha felrakja valaki ezt a VR-szemüveget, és ott például létrejön egy valósnak tűnő de virtuális lány/fiú akibe szerelmes lesz, majd ha az „elhagyja”, abból lelki problémája lehet, amivel foglalkozni kellhet –, de nem föltétlenül kell ettől az egésztől megijedni.

Így lesznek olyan alkalmak – ahogy most is vannak nap mint nap, hiszen a legkülönfélébb online csalások világát éljük –, amikor

– A mesterséges intelligencia a vele megosztott adatok milyenségéből tanul, nem a konkrét adatot fogja megtanulni. Egyébként még az OpenAI-nál nem volt nagy adatlopás. Most már többségünk használ Google Drive-ot, nagyjából az a szintű adatvédelem van az OpenAI-nál is. Nem jelent nagyobb veszélyt. De nyilván,

– Hogyan lehet/érdemes használni a hétköznapi életben?

– Én például múltkor annak néztem utána a segítségével, hogy az általam szedett gyógyszer okozhat-e kábaságot mellékhatásként. De – egy kis túlzással – jól promptolva bármire tudsz releváns választ kapni.

– Vállalkozásokba beépítve hogyan lehet hasznos?

– Vállalkozások életében kissé összetettebb a helyzet. Van a mesterséges intelligencia és vannak a mesterséges intelligenciaként emlegetett nagy nyelvi modellek, mint például a Chat GPT – a kettő nem teljesen fedi egymást. A nagy nyelvi modell promptok alapján a tudásbázisából tud új szöveget létrehozni és választ adni. Míg a mesterséges intelligencia megoldásai sokkal távolabbra mutatnak, mint a Chat GPT, például adatelemzés, összefüggések keresése stb. – tehát rengeteg felhasználási területe van.

De ha a Chat GPT-nél maradunk a vállalkozások életében, elmondható, hogy alkalmas gyors információ szerzésre – egy adott piacról nagyon gyorsan képes képet kialakítani, megadni, hogy kik a főbb szereplők stb, hasznos lehet akkor is, ha a piac egy szereplőjéről, mondjuk egy vezetőről szeretnénk gyorsan információt összeszedni és felkészülni, hogy könnyebben meggyőzhessük ezáltal.

Emellett a cégek életében humánerőforrás-menedzsmentben is hasznos segítség lehet, hiszen nagyon alkalmas a toborzási feladatokra, és a jelentkezők szűrésére, kielemzésére és rangsorolására is. De hasznosak az ügyfélszolgálati Chatbotok is. Például kiváló chatbotok építhetők szállodai ügyfélszolgálatra és foglalási rendszerek működtetésére is. Vállalati felhasználásnál pedig kimondottan alkalmas nagy adathalmazok elemzésére, trend előrejelzésre, és a pénzügyek optimalizálására is.

– Félelmetesen sok dologra képes, de vajon helyettesítheti az embert is?

– Bizonyos részfeladatokban helyettesíteni fogja az embert ez egész biztos, de teljes egészében mégsem tudja, több okból sem. Először is az ember számos olyan adatból von le következtetéseket és szerez információt, amelyek az MI számára még nem észlelhetők, például mimika, gesztusok, szagok stb. A másik, hogy az embernek van egy nagyon gyors helyzetfelismerő készsége, van keze amivel fog, érez hideget, meleget, valamint az ezzel járó idegi érzékelést is megtapasztalja. Ameddig az MI mindezt nem tudja megtapasztalni, addig nem tudja teljes mértékben kiváltani az embert. Tudom, hogy most még ismeretlen, ezért sokaknak félelmetes is. Viszont ha elkezded használni és megérted a működését, rájössz arra is, hogy