Lehangoló háromszéki strandkörkép

felnőtteknek 56 lejért (a Sepsi Card-tulajdonosok 28 lejért) lehet egész nap bent tartózkodni, a 18 éven aluliak és a 60 évesnél idősebbek pedig 38 (19) lej ellenében. A délután 4 órától érvényes belépő ára 34 (17) lej. A 14 éven aluli gyerekek nagykorú felügyelete mellett vagy aláírt szülői engedély leadása esetén léphetnek be a medencetérbe.

Az erdővidékieknek tehát egyelőre marad az uzonkafürdői, szabadtéri medencével is csábító Camping The Valley, amely július 1-jétől várja a vendégeket, a gondnoka azonban egyelőre nem tudott árakat mondani.

Baróton ugyan hosszas hercehurca után, 2011-re elkészült a strand 650 ezer euróból, de csak 2013 és 2016 között működtették hébe-hóba, azóta nem lehet fürödni benne, a bibarcfalvi pedig már korábban tönkrement. Benedek Huszár János polgármester egy évvel ezelőtt arról beszélt, hogy az energiaár-emelkedés miatt akkor nem tudják beüzemelni a baróti létesítményt, de az „elkövetkező években” szándékában áll, sőt előbb-utóbb fedett uszodája is lesz a városnak. Nem hivatalos információink szerint a baróti strand idén sem nyit ki – kerestük ugyan az elöljárót telefonon, de nem tudtuk elérni.

A megye többi városában jelenleg nincs működőképes strand. Egyes panzióknál, mint például a bálványosfürdői Istvánánál van ugyan kisebb szabadtéri medence, de azt a vendégeik részére tartják fent. Az utóbbi években pár úgynevezett „népi feredőt” is sikerült felújítani, ám ezek vize legfeljebb vallatásra alkalmas, úszásra semmiképp.

A kézdivásárhelyiek és a kovásznaiak pedig továbbra is csak az emlékeikben lubickolhatnak (régen mindkét helységben népszerű strand működött), bízva az uszoda, illetve a három hektáron elterülő wellnessközpont mielőbbi elkészültében. Annál is inkább, mert az utóbbi kültéri medencéket is magába foglal majd – igaz, még nem kezdtek hozzá az építkezéshez.