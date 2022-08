Legyél okleveles mestere a szakmádnak

Az idén 25 éves Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ az új tanévben két mesteri szakra is várja a hallgatókat: a tavaly már meghirdetett marketingképzés mellett mostantól egészségügyi menedzser szakra is jelentkezhetnek a tanulni vágyók. És hogy miért érdemes a SZÉK-et választani? Ezt Dr. Ilyés Ferenc igazgató válaszolta meg részletesen portálunknak.

Egy mesterit végző hallgató másik fontos ismérve az, hogy önállóan kutat, érdeklődik, utánaolvas bizonyos témáknak. Mi pont ilyen embereket keresünk most is

„Az első és talán legfontosabb tényező az, hogy magyarul van. Emellett csökkentett látogatásos képzésekkel operálunk, hogy a dolgozó emberek is eljussanak az előadásra.

A hétvégi óratartás, a magyarországi tananyag mellett a tandíjmentes tanulási lehetőség is a képzés előnyei közé tartozik, hiszen mindkét szakon megpályázhatók ingyenes helyek.

Mi egy olyan szakmai műhelyt biztosítunk, ahol közösen beszéljük meg a témákat workshop formájában. Nem ritkák ugyanakkor a saját üzletkörből hozott jó és rossz példák sem, amelyekből mindenki okulhat. A mesterin továbbá szakmai elemzéseket végzünk, illetve a kutatásmódszertanba is hathatósan belevetjük magunkat, kivesézzük a lehetőségeket

A marketing mesterképzés azoknak ajánlott, akik töviről-hegyire át akarnak látni egy kampányt. „Itt megtanulunk kutatásmódszertani forgatókönyvet írni, információkat és adatsorokat elemzünk, illetve a keresési mechanizmusokba is betekintést nyújtunk azért, hogy önjáró szakemberek kerüljenek ki az iskolapadból” – vázolta fel a legfőbb ismeretek tanítását a közgazdász-oktatásfejlesztő. Kiemelte ugyanakkor, hogy

A teljesség igénye nélkül ajánljuk ezt a szakot azoknak, akik az egészségturizmusban, a szépségiparban, vagy a szociális hálóban dolgoznak, de a sérültekkel foglalkozók, a családorvosok és a szakorvosi rendelők számára is hasznos tudást biztosítunk

– zárta gondolatait a SZÉK vezetője, aki remek lehetőségnek látja azt is, hogy a konferenciák világába is bekapcsolódjanak a szakemberek ezen képzés által.

A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ által meghirdetett marketing mesterképzésre ezen az oldalon lehet jelentkezni, ahol bővebb információt is kaphatunk a képzés céljáról és struktúrájáról. Az egészségügyi menedzser mesterképzésről itt találunk részletes leírást, valamint természetesen erre a szakra is be lehet online iratkozni. Aki pedig a SZÉK által kínált további kurzusokkal és képzésekkel szeretne megismerkedni az ide klikkeljen.