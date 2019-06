Legendás nap a Székelytámadt-várban

Másodszor tartották meg szombaton a Kárpát-medencei Legendárium Karnevált Székelyudvarhelyen: a Székelyföldi Legendárium csapata által rendezett eseményen ezúttal többszáz gyerek vett részt. Folytatás is lesz, ígérik a szervezők.

Több mint egy tucat hazai és külföldi gyermekcsapat vitte színre és mutatta be saját otthonának legendáit a Csonka várban épített színpadon: voltak egészen kicsik, olyan diákok is, akik csupán tavaly kezdték az előkészítő osztályt, illetve középiskolás csapatok is.

Az öttagú (Mezei Gabriella színművésznő, Szabó Zsuzsa tanítónő, Dáné Szilárd magyar szakos tanfelügyelő, Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium ötletgazdája, valamint Kudelász Nóbel, a Székelyföldi Legendárium munkatársa alkotta) zsűri ezért

korosztályok szerint kategóriákban díjazta a részvevőket, de voltak különdíjasok is, illetve minden produkció néhány kedves, biztató szóval is méltattak.