Leendő parlamenti képviselői és szenátori jelölteket toboroznak Udvarhelyszéken 

A helyhatósági és európai parlamenti választásokat látva létfontosságú, hogy megerősödve jussanak be a parlamentbe is – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Bíró Barna Botond, az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöke.

– fogalmazott. Hozzátette, már most látszik, hogy nehéz gazdasági helyzettel fog szembesülni az új kormány.

Mindemellett arról is vannak pletykák, hogy más személyek is jelöltté válnának, ám erről konkrétum nem hangzott el a sajtótájékoztatón. Korábban egyébként az RMDSZ felsőbb vezetősége egyeztetett más erdélyi magyar pártokkal is, amelyek tagjai bizonyos feltételek mellett szövetségi listán indulhatnának parlamenti képviselői pozíciókért.

Mire van szükség a jelöltté váláshoz?

A Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) döntése alapján egyszerűsített kritériumok szerint jelentkezhetnek a szövetség tagjai képviselő-, illetve szenátorjelöltnek. Szükség van egy önéletrajzra, egy politikai nyilatkozatra, az RMDSZ tagsági könyv másolatára, illetve egy helyi szervezetnek a támogatását igazoló dokumentumot (korábban a széki települések szövetségi politikai alakulatainak egyharmada kellett támogassa a jelöltet). Ezenkívül már csak a helyi és a területi szervezetektől kapott pénzügyi bizonylatokat kell felmutatni, igazolva ezáltal, hogy eleget tettek a szervezeten belüli kötelezettségeiknek.