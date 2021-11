Lebontatta a bevásárlóközpontokban az oltottakat és oltatlanokat elválasztó kerítéseket a tűzoltóság

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Ahogy a Székelyhon érdeklődésére Dan Petru Daniel szóvivő elmondta, országos akció részeként történt mindez, hiszen több városból is jelezték azt az intézkedést, amellyel a kereskedelmi központ a járványügyi szabályozást próbálta gyakorlatba ültetni.

Az érvényben levő rendelkezések szerint azon a személyek, akik nem oltatják be magukat a koronavírus ellen, csak olyan élelmiszerboltokba léphetnek be, amelyek közvetlenül az utcáról nyílnak. A nagyáruház működtetői azt találták ki, hogy külön bejáratot nyitnak az oltottaknak és külön az oltatlanoknak. Míg az előbbiek a bevásárolóközpont egész területén található más boltokba is bemehettek, az utóbbiaknak csak az élelmiszer részlegre volt bejárásuk, ám a polcok között találkozhattak.

A kerítés amúgy sem akadályozza a vírus terjedését, ráadásul veszélyes is, tűz esetén akadályozza a mentést, illetve a tűzoltók munkáját.

Marosvásárhelyen más szupermarket is hasonló taktikához folyamodott: az első bejáraton az oltottakat engedi be, míg egy hátsón az oltatlanokat és egy szalaggal választja el a két bejárat közötti területet, míg a polcok között szabad a mozgás.