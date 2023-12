Elvileg mindenki csak öt percre áll meg

„Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a parkolóhelyek száma sokszor kevesebb, mint a parkolni kívánók száma, de ez sajnos azt is eredményezi, hogy még mindig nő a tilosban parkoló autók száma” – mondja Hadnagy István, a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség igazgatója. És ez még olyan körülmények közepette is igaz, hogy nem minden esetben járnak el, egyrészt mert a tömbházak körül folyamatosan kellene bírságolniuk, „másrészt

a jó érzés határain belül a parkolók esetében” megértést tanúsítanak a szabályt maradéktalanul be nem tartókkal szemben.

Igaz, vannak olyan helyszínek a városban, ahol eddig semmilyen eszköz nem bizonyult hatékonynak a szabálytalankodókkal szemben. Ilyen például a járóbeteg-rendelő, ahol folyamatosan ráparkolnak a felfestett járdára, akadályozva a mentő- vagy tűzoltóautó be- és kijutását. Itt azonban nem a helyben lakók szegik meg a parkolási tilalmat, hiszen

Lényegében azt próbálják elérni, hogy az emberek igyekezzenek másokat ne akadályozni az állomásozó járműveikkel. „A figyelmeztetések is ezt a célt szolgálják: az emberek megértik, hogy nincs rendben, amit tettek, és így mindenki jobban jár” – teszi hozzá Hadnagy István.

„Ez is érthető, hiszen sokszor nehezen mozgó embereket visznek autóval, de a sofőr akár arrább is megállhatna” – így az igazgató.

Elmondása szerint „a karácsonyi vásár a polgármesteri hivatal előtt is többször okoz gondot: sokszor parkolnak autók a bal sávon, egészen hosszan, a tiltás ellenére. Itt is gyakran büntetünk ilyenkor, mert akadályozzák a forgalmat. Fontosnak tartom, hogy elmondjam: vannak parkolóhelyek, de lehet, hogy 2–5 percet kell gyalogolni a célpontunkig. Ameddig ennyi autó van a városban, ezt a lehetőséget is figyelembe kell venni” – ajánlja a sofőrök figyelmébe.

Persze, a büntetéseknek is megvan – az elrettentés mellett – a maguk haszna: míg 2022-ben 19 430 lejt sikerült ily módon begyűjteni a városkasszába, idén már 98 890 lejt.