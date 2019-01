A téli túrafelszerelés kötelező. Gyalog semmiképp sem érdemes, nem szabad most elindulni a hegyekbe • Fotó: Facebook/Maros Megyei Hegyimentők

A Maros Megyei Barlangi- és Hegyimentő Szolgálat vezetőjétől, Kovács Róberttől megtudtuk, hogy nagyon vastag a hóréteg, emiatt lavinaveszély van a Maros megyei hegyekben. „Az utóbbi napokban csapatunk több járőrözést, felmérést végzett mind a Kelemen, mind a Görgényi havasokban. A hóréteg vastagsága jelenleg 80 és 250 centiméter között váltakozik,

a lavinaveszély az alacsonyabb régiókban, vagyis 1500 méter alatti magasságban 2-es, az 1500 méter feletti régiókban pedig 3-as fokozatú”

– tájékoztatott a hegyimentők vezetője. A Székelyhonnak elmondta, a lavinaveszélyt 1-től 5-ig terjedő skálán mérik, úgyhogy a 3-as már valós veszélyt jelent. Kovács Róbert azt is elmondta, hogy hétköznap is láttak téli túrázókat a hegyekben, hétvégén pedig még több ember szokta nyakába venni a hegyet. Túrasí, hótalp vagy hószán nélkül azonban most nem ajánlatos a Maros megyei hegyekbe túrát szervezni, mert nagyon vastag a hóréteg, emellett pedig az erdei utakon nagyon sok a kidőlt fa, és nagy a veszély, hogy a felgyülemlett hóréteg súlya miatt még lesznek fakidőlések.

A Maros megyei hegyekben mintegy hatszáz kilométernyi hitelesített túraútvonal van, ezek jó része 600-700 méterről kezdődik és 1500 méter magasság fölé vezet. A túrázók kedvelt útvonala nyáron és télen is az Istenszéke, a Mezőhavas, a Tiha-csúcs, valamint a Ruszka sziklák.

Előnyösebb helyzetben Hargita megye

A Hargita megyei helyzetről Fekete Örsöt, a Hargita megyei hegyimentő szolgálat vezetőjét kérdeztük. Tőle tudtuk meg, hogy a lavinaveszély csak minimális az itteni hegyekben, ugyanis az erdők miatt jóval kisebb a hóomlás veszélye, mint mondjuk Maros megyében. Ennek ellenére óvatosságra inti a túrázókat Fekete Örs is. „Több mint 2000 kilométernyi túraösvény van a megyében, használják is ezeket a téli túrázók, főleg most, hogy jó idő van.

Mindenhol 1-1,5 méter fölött van a hóréteg vastagsága, így gyalog semmiképp sem szabad elindulni, csak sílécekkel, hótalpakkal felszerelkezve.

Ugyanakkor ne válasszanak hosszú túrákat, és sötétedés előtt érjenek le a hegyről” – ajánlja a hegyimentő.